Por qué Santiago Sosa juega con máscara hoy en Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura

Racing y River se enfrentan esta tarde en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura. Dentro de las formaciones de cada equipo el regreso de Santiago Sosa se lleva todas las miradas. Aunque no solo porque el mediocampista de la Academia vuelve a pisar el campo de juego tras casi un mes de ausencia, sino porque lo hace luciendo una máscara protectora que lo distingue del resto de futbolistas.

La presencia de Sosa es clave para el esquema de Gustavo Costas en el clásico, pero su condición física no está al cien por ciento. Por esta razón, el capitán de Racing utiliza el accesorio facial, que le permite acortar los plazos de su recuperación.

Por qué Santiago Sosa usa máscara vs. River

Santiago Sosa salió a la cancha con la máscara protectora debido a la fractura que sufrió en el seno maxilar superior derecho, durante un choque accidental con Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. Si bien este tipo de intervenciones quirúrgicas requieren un período de recuperación estimado de entre dos y tres meses, el futbolista recibió el alta médica para el clásico, habiendo transcurrido solo 28 días desde la operación.

El objetivo de la máscara es doble: le permite a Sosa acelerar su retorno a la competencia y, fundamentalmente, evita que reciba cualquier golpe o impacto en la zona de la fractura, brindándole el resguardo necesario. Después de descartar un primer modelo y entrenar a la par del plantel con una protección más cómoda, el futbolista está listo para ser titular y devolverle orden y jerarquía a la mitad de la cancha de Racing.

Así lucía el rostro de Santiago Sosa días después de la cirugía en el seno maxilar superior derecho (Getty Images).

La formación de Racing vs. River

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.

