Qué significa luxofractura, la grave lesión que sufrió Carlos Quintana en Rosario Central

La alegría de Rosario Central por su goleada 3-0 ante Gimnasia en La Plata se vio opacada por un duro episodio. A los 7 minutos de juego, Carlos Quintana, defensor y referente del Canalla, sufrió una impactante lesión que obligó a su salida en camilla y encendió todas las alarmas. El zaguero terminó trasladado a una clínica, donde los estudios confirmaron el diagnóstico: luxofractura cerrada de tobillo izquierdo, por la cual deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La acción se produjo cuando Quintana disputó una pelota aérea con Mateo Seoane en mitad de cancha. Tras el choque, el defensor cayó de manera desafortunada y se le torció bruscamente el tobillo izquierdo. El dolor fue inmediato, lo que obligó al ingreso de los médicos y su reemplazo por Facundo Mallo.

Minutos más tarde, Central confirmó la gravedad de la lesión mediante un parte oficial, en el que detalló los pasos a seguir. “El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días”, expresó el mensaje.

¿Qué significa una luxofractura de tobillo?

Se trata de una lesión traumática poco frecuente en el fútbol, que combina la fractura de uno o más huesos del tobillo —generalmente tibia o peroné— con la dislocación de la articulación. Esto compromete la integridad tanto los huesos como los ligamentos, y suele producirse por una torsión violenta del pie respecto al eje de la pierna. Es una lesión mucho más grave que un esguince y demanda un impacto de mayor energía para producirse.

Según Clínica Mets, el tiempo estimado de recuperación en estos casos ronda entre cuatro y cinco meses. La cirugía busca alinear y estabilizar los huesos afectados para mantener la correcta movilidad de la articulación y evitar complicaciones a futuro. De esta manera, Rosario Central pierde a un pilar defensivo en un momento clave de la temporada, corriendo el riesgo de no poder utilizarlo hasta el próximo año.

