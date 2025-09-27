Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

El Inter Miami de Messi empató ante Toronto FC y ya no depende de sí mismo para ser líder en la MLS

Con el gol de Tadeo Allende en la primera parte, los de Javier Mascherano rescataron un punto de su visita a Canadá.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi ante Toronto FC.
© GettyLionel Messi ante Toronto FC.

Por la temporada regular de la MLS, Inter Miami empató por 1-1 sábado a Toronto FC en el BMO Field. Con Lionel Messi como titular, el combinado de la Florida buscaba extender su racha de tres victorias al hilo para acercarse al objetivo de llegar a los Playoffs como líder de la Conferencia Oeste.

Tras la goleada ante New York City FC, con un doblete y una asistencia de la Pulga, los dirigidos por Javier Mascherano cruzaron la frontera para disputar en Canadá esta nueva jornada. Antes del primer tiempo, las Garzas marcaron la primera diferencia.

Sobre el cierre de la primera parte, Jordi Alba lanzó un centro desde la izquierda con caída en el segundo palo y allí apareció Tadeo Allende, que le ganó a su defensor y le dio destino de red a la pelota para el 1-0 parcial. En la reanudación del compromiso, el conjunto canadiense encontró el empate definitivo en los pies de Djordje Mihailovic.

Tweet placeholder

Con este resultado, Inter Miami se mantiene en la tercera posición de la Conferencia Oeste con 56 unidades. El líder de la zona, Philadelphia Union, acumula 60 con un partido menos en el calendario con respecto al de las Garzas.

Hacia el resto de la temporada regular, los de Mascherano tienen cuatro compromisos por delante: Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville SC. Sin embargo, ya no dependen de sí mismos para quedarse con el primer lugar de cara a los Playoffs.

Publicidad

Así está la tabla de la MLS

La dura sanción que recibió Rodrigo De Paul tras simular una infracción en New York City FC vs. Inter Miami

ver también

La dura sanción que recibió Rodrigo De Paul tras simular una infracción en New York City FC vs. Inter Miami

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets, histórico compañero y socio de Lionel Messi

ver también

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets, histórico compañero y socio de Lionel Messi

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Quién es el mejor futbolista de la historia para el Chino Recoba: “Hubo jugadores extraordinarios, pero ninguno compitió tanto como él”
Fútbol Internacional

Quién es el mejor futbolista de la historia para el Chino Recoba: “Hubo jugadores extraordinarios, pero ninguno compitió tanto como él”

El Flaco López confesó quien es su referente y generó que Diego Latorre se ponga de pie: “Te quiero”
Fútbol Sudamericano

El Flaco López confesó quien es su referente y generó que Diego Latorre se ponga de pie: “Te quiero”

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets
Fútbol Internacional

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets

Así anunció Boca a Claudio Úbeda como DT ante la ausencia de Russo
Boca Juniors

Así anunció Boca a Claudio Úbeda como DT ante la ausencia de Russo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo