El Inter Miami de Messi empató ante Toronto FC y ya no depende de sí mismo para ser líder en la MLS

Por la temporada regular de la MLS, Inter Miami empató por 1-1 sábado a Toronto FC en el BMO Field. Con Lionel Messi como titular, el combinado de la Florida buscaba extender su racha de tres victorias al hilo para acercarse al objetivo de llegar a los Playoffs como líder de la Conferencia Oeste.

Tras la goleada ante New York City FC, con un doblete y una asistencia de la Pulga, los dirigidos por Javier Mascherano cruzaron la frontera para disputar en Canadá esta nueva jornada. Antes del primer tiempo, las Garzas marcaron la primera diferencia.

Sobre el cierre de la primera parte, Jordi Alba lanzó un centro desde la izquierda con caída en el segundo palo y allí apareció Tadeo Allende, que le ganó a su defensor y le dio destino de red a la pelota para el 1-0 parcial. En la reanudación del compromiso, el conjunto canadiense encontró el empate definitivo en los pies de Djordje Mihailovic.

Con este resultado, Inter Miami se mantiene en la tercera posición de la Conferencia Oeste con 56 unidades. El líder de la zona, Philadelphia Union, acumula 60 con un partido menos en el calendario con respecto al de las Garzas.

Hacia el resto de la temporada regular, los de Mascherano tienen cuatro compromisos por delante: Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville SC. Sin embargo, ya no dependen de sí mismos para quedarse con el primer lugar de cara a los Playoffs.

Así está la tabla de la MLS

