Quién es el árbitro de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

El colegiado designado por AFA ya dirigió dos compromisos entre el Xeneize y el combinado santiagueño.

Por Agustín Vetere

El árbitro de Boca vs. Central Córdoba.
El árbitro de Boca vs. Central Córdoba.

En La Bombonera, Boca Juniors encara este domingo un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2025. Por la novena jornada del certamen, los comandados por Miguel Ángel Russo se ven las caras ante Central Córdoba de Santiago del Estero por un lugar en la cima de la Zona A.

Para este compromiso, AFA designó como árbitro a Yael Falcón Pérez, un viejo conocido del club de la Ribera. El bonaerense, que también trabaja como colegiado internacional, pasó pitó recientemente en competencias de la talla del Mundial de Clubes, la Copa América, las Eliminatorias CONMEBOL, los Juegos Olímpicos y la Copa Libertadores, entre otros.

El árbitro de 36 años acumula algunos partidos polémicos al frente de Boca e incluso los resultados no fueron del todo positivos para el Xeneize en aquel historial. Uno de ellos fue este año, nada menos que ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda.

En febrero, los de Gustavo Costas se impusieron por 2-0 y el gol de la apertura, anotado por Luciano Vietto, trajo controversia en la semana. Es que Gastón Martirena sacó un lateral 15 metros adelantado y Falcón Pérez lo dejó pasar, de la misma forma que lo hicieron en el VAR.

La otra gran polémica del árbitro en duelos de Boca se dio nada menos que en un Superclásico. En el Estadio Monumental, en febrero de 2024, Andrés Herrera bajó a Kevin Zenón en una falta considerada por muchos de expulsión. Incluso, Juan Román Riquelme cruzó posteriormente a Falcón Pérez por esta acción.

En cuanto a duelos entre Boca y Central Córdoba, el árbitro FIFA intervino en dos de ellos, ambos con victorias para el Xeneize. El más reciente fue el 3-0 por el Torneo Apertura de este año, mientras que el otro se produjo en abril de 2022 por la Copa de la Liga.

El historial de Yael Falcón Pérez en partidos de Boca

El árbitro argentino impartió justicia en 16 compromisos con el Xeneize como protagonista, todos entre 2022 y 2025. En total, fueron 8 triunfos para los de azul y oro, 3 empates y 5 derrotas.

El historial de Yael Falcón Pérez en partidos de Central Córdoba

En duelos con el combinado santiagueño en cancha, fueron 2 victorias para el Ferroviario, 1 igualdad y 3 derrotas. Junto a Belgrano de Córdoba son los equipos de la Primera División con los que Falcón Pérez menos trabajó.

La terna arbitral para Boca vs. Central Córdoba

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
  • VAR: Héctor Paletta
  • Asistente VAR: Ariel Suárez
