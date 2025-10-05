Quién es el árbitro de Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025

Este domingo, en el marco de la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, Rosario Central y River Plate se encuentran frente a frente con el Estadio Gigante de Arroyito como testigo y como escenario. Sin ningún tipo de dudas, uno de los compromisos más atractivos de la jornada.

En medio de ese panorama, Yael Falcón Pérez fue el árbitro designado para impartir justicia en este partido entre el Canalla y el Millonario. Se trata de un joven colegiado de solamente 36 años de edad, pero que ha logrado asentarse como uno de los jueces más recurrentes y habituales de la máxima categoría del fútbol argentino.

Paralelamente, los asistentes de Falcón Pérez en este partido son Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri, mientras que el cuarto árbitro es Pablo Giménez. Por último, Adrián Franklin y Diego Romero están al frente del VAR, con lo cual son los encargados de la tecnología, cada vez más presente y preponderante en el fútbol.

Yael Falcón Pérez en acción. (Foto: Getty)

Los números de Falcón Pérez dirigiendo a River

Como árbitro principal en partidos de River, Falcón Pérez ha impartido justicia en nada más ni nada menos que 19 oportunidades de carácter oficial. Al cabo de ello, el Millonario cosechó 8 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Un saldo favorable para los del barrio porteño de Núñez, aunque nada considerable teniendo en cuenta sus cifras generales.

Por otra parte, Falcón Pérez dirigió cuatro partidos entre River y Rosario Central, los cuales arrojaron como saldo una victoria del Millonario y 3 empates. Es decir que los de la provincia de Santa Fe nunca pudieron derrotar a los ahora comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo con este colegiado como autoridad.

Publicidad

Publicidad

Otra particularidad tiene que ver con que, este mismo año, en el marco del Torneo Apertura, Falcón Pérez también fue el árbitro designado por la Asociación del Fútbol Argentino para el duelo entre River y Rosario Central. En aquel entonces, en el Estadio Monumental de Núñez, el Millonario y el Canalla empataron 2-2.

Los partidos de River con Falcón Pérez en 2025

River Plate 1 Instituto de Córdoba 0

River Plate 2 Rosario Central 2

River Plate 0 Estudiantes de La Plata 2

River Plate 1(3) Platense 1(5)

La terna arbitral de River vs. Rosario Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Facundo Rodríguez Asistente 2: Sebastián Raineri

Sebastián Raineri Cuarto árbitro: Pablo Giménez

Pablo Giménez VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Romero

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Rosario Central vs River Plate: Di María recibe al Millonario en el Gigante de Arroyito