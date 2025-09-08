Ricardo Bochini eligió entre Lionel Messi y Diego Maradona: “Por todo”

Pocas voces tienen tanta autoridad en el fútbol argentino como la de Ricardo Enrique Bochini. El máximo ídolo de Independiente, campeón de todo con el Rojo y reconocido como uno de los enganches más notables que dio el país, se animó a sumarse al debate eterno: ¿a quién prefiere entre Lionel Messi y Diego Maradona?

El Bocha participó como invitado en un video del youtuber Ezzequiel en el segmento Un poco de todo, donde se realizan diferentes dinámicas futboleras y juegos interactivos. En esta ocasión, la consigna fue clara: elegir a los mejores enganches de la historia en distintas competiciones y luego armar un cuadro eliminatorio hasta definir al ganador absoluto.

En la primera parte del juego, Bochini seleccionó a sus favoritos por torneo y armó cruces interesantes: Juan Román Riquelme (fútbol argentino) vs. Bobby Charlton (fútbol inglés), Andrés Iniesta (fútbol español) vs. Gianni Rivera (fútbol italiano), Lothar Matthaus (fútbol alemán) vs. Bochini (Copa Libertadores) y Messi (Champions League) vs. Maradona (Mundiales).

Con todos los nombres definidos, llegó el turno de los mano a mano en cuartos de final. Y con el prematuro enfrentamiento entre los astros argentinos, el Bocha no dudó. “Por mi edad, por todo… Maradona”, explicó.

Bochini eligió a Maradona sobre Messi (Getty).

El resto del cuadro dejó otras elecciones interesantes: el Bocha eligió a Riquelme sobre Bobby Charlton, a Iniesta sobre Gianni Rivera, y a sí mismo sobre Matthäus. En semifinales, Iniesta venció a Román y Maradona superó al propio Bochini, para luego consagrarse en la final. “Es un enganche definidor porque hacía goles y también jugaba como punta o media punta, arrancando desde atrás”, sostuvo al coronar a Diego como el mejor enganche que vio en su vida.

De todos modos, Bochini también se permitió una reflexión más amplia en otro de los juegos del programa. Allí, al ser consultado sobre los jugadores que consideraba mejores que él, señaló que Messi, Maradona y Pelé conforman el podio de los tres mejores enganches de la historia.

