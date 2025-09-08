Es tendencia:
Scaloni destacó a un referente clave de la Selección Argentina que no es Messi: “Importantísimo”

El entrenador llenó de elogios a otra figura albiceleste que también disputó su último partido oficial en el país y decidió premiarlo con la cinta de capitán frente a Ecuador.

Por Bruno Carbajo

Messi festeja uno de sus dos goles ante Venezuela.
© GettyMessi festeja uno de sus dos goles ante Venezuela.

Posiblemente, con el paso del tiempo, la reciente goleada de la Selección Argentina ante Venezuela sea recordada como el último partido oficial de Lionel Messi por Eliminatorias. Sin embargo, también significó el fin de una de era para otro emblema del ciclo de Lionel Scaloni: Nicolás Otamendi, quien tampoco volverá a pisar suelo argentino por los puntos.

El propio zaguero central de 37 años sorprendió al confesarlo tras el encuentro: “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina“. Ahora,frente a Ecuador, será su última participación por Eliminatorias y, considerando que Messi no viajará a Guayaquil, Scaloni decidió premiarlo otorgándole la cinta de capitán y deshaciéndose en elogios en conferencia de prensa.

Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado el otro día fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento“, sostuvo el oriundo de Pujato.

Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho, así que para nosotros es un jugador importantísimo“, agregó, destacando el rol que ejerce como referente del plantel.

Otamendi será capitán frente a Ecuador en su último partido por Eliminatorias (Getty Images).

Y, para coronar, no tuvo dudas para sentenciar: “Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos, que merece todo el reconocimiento. Será el capitán mañana”. Premio que tendrá un sabor diferente si el destino le permite despedirse con un triunfo.

Publicidad

Los números de Otamendi en la Selección Argentina

Con su partido ante Venezuela, el defensor de Benfica alcanzó los 127 partidos con el combinado nacional, durante los cuales marcó siete goles, otorgó tres asistencias y levantó cuatro títulos (dos Copa América, Mundial y Finallisima). Posiblemente uno de los momentos más emblemáticos de su ciclo fue el tanto que le convirtió a Brasil, en el Maracaná, para quitarle a la Verdeamarela su histórico invicto como local por Eliminatorias.

La posible formación de Argentina frente a Ecuador

Con la capitanía confirmada de Otamendi y las ausencias de Messi y Cuti Romero (suspendido), Scaloni tendría en mente visitar Guayaquil con un equipo conformado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone o Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

