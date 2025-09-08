Sebastián Becaccece sólo necesitó 6 palabras para definir a la Selección Argentina previo a su duelo con Ecuador

Por el cierre de las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Argentina estará visitando a Ecuador, este martes desde las 20.30 en Guayaquil. Ambos combinados ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026. Sin embargo, la previa vivió momentos particulares gracias a Sebastián Becaccece, DT de la Tri, y ciertas declaraciones que llevó de la polémica a los elogios con tan solo días de diferencia.

Tras el empate sin goles conseguido ante Paraguay en la última fecha, el entrenador palpitó el encuentro frente a Argentina con una frase desafiante. “No hay de qué preocuparse, vamos a ganarle a Argentina“, soltó. La declaración tomó una rápida notoriedad, no obstante, el propio DT salió a aclarar que la misma fue mal interpretada.

“Siempre elijo el respeto, no porque sea Argentina mi país y el campeón del mundo, pero hoy toca lidiar con cosas que inventan, de manera descarada, nunca existió esa declaración”, expresó en conferencia de prensa. Y para tomar distancia de cualquier polémica, terminó rindiéndose a los pies de su rival. “Enfrentaremos a la mejor Selección de la historia“, sentenció en una sola frase.

Para justificar su elogio, agregó: “Es un rival que no solo viene de ganar Copa del Mundo, dos Copas América, lleva siete años de trabajo, con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina, tiene mucha espontaneidad, naturalidad, gobierna generalmente donde va, es protagonista, lleva las riendas del partido“.

De todas formas, en medio de los halagos, Becaccece se mostró seguro de las capacidades de su equipo. “Creo firmemente en hacer un buen partido, en romper una racha contra Argentina, creo que en 2015 ganamos por última vez y en 2005 por última vez como local, estaría lindo regalarle una alegría a la gente, me encantaría, pero declararlo antes de un partido es imposible que suceda“, analizó.

Becaccece tomó las riendas de Ecuador y lo clasificó a su segundo Mundial consecutivo (Getty Images).

Y con la mirada puesta en el desafío, cerró: “Me imagino un partido que es un desafío enorme, ver si podemos disputar el balón, si podemos ser protagonistas, si podemos atacar más que el rival, si podemos seguir defendiendo con esa solvencia”.

La respuesta de Scaloni al elogio de Becaccece

Las palabras del DT de Ecuador para definir a Argentina como “la mejor Selección de la historia” no tardaron en llegar a oídos de Lionel Scaloni. Y al ser consultado por la prensa, el oriundo de Pujato devolvió los elogios. “Me preocupa todo de Ecuador, es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial“, sostuvo.

“Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo, desde la época de Alfaro. Creo que Beccacece le ha dado más vuelo al equipo y es una selección importante en Sudamérica y en el mundo. Es una buena prueba para nosotros”, argumentó, para palpitar un cruce que los propios entrenadores catalogarían como un choque de potencias.

