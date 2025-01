Comenzó una nueva temporada en el fútbol argentino y, como siempre suele suceder, varios juveniles de River aparecen jugando a préstamo con otras camisetas. En la primera fecha del Torneo Apertura 2025 se dio el debut de Tomás Nasif, que fue titular en Banfield y marcó el gol del triunfo.

El delantero, figura en la Reserva campeona de Marcelo Escudero el año pasado, tuvo su estreno absoluto en Primera División en la cancha de Defensa y Justicia. Su presentación fue redonda, ya que logró convertir para el 1 a 0 definitivo del Taladro en Florencio Varela.

La emoción llegó a los 13′ del segundo tiempo, cuando el atacante de 21 años se fue mano a mano, enganchó para dejar en el camino a un defensor y, tras un rebote en el arquero, definió para la alegría del club del sur. Al celebrarlo, Nasif rompió en llanto.

Nasif fue goleador de la Reserva de River y firmó su primer contrato a finales de 2024, con una millonaria cláusula de salida de 30 millones de euros. Marcelo Gallardo decidió no sumarlo a la pretemporada en San Martín de Los Andes, abriéndole la puerta de salida para que busque rodaje en otro club.

¿Quién es Tomás Nasif?

Tomás Nasif nació el 2 de enero de 2004 en Villa del Totoral, provincia de Córdoba y llegó a River en 2015, con apenas 11 años. El jugador se impuso en varias categorías, a tal punto de convertir en varios Superclásicos de las divisiones inferiores.

En el último año, el delantero fue una de las figuras de la Reserva de Marcelo Escudero que se coronó en el Torneo Proyección. El año pasado llegó a integrar la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Qué dijo Gallardo del poco rodaje a los juveniles

En las últimas horas, Gallardo fue protagonista de un cruce con un periodista que le consultó por el poco protagonismo de los juveniles, entre ellos, los de la Reserva campeona. “No confundas a la gente con que hoy no le quiero dar oportunidad a los jugadores de la casa. Si yo considerara que están en condiciones estarían tranquilamente ¿Está claro?“, lanzó.

“Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Tiene mucho para evolucionar. Ya que esté acá es un privilegio, si tiene o no minutos es un tema de que el se vaya preparando para esa continuidad. No confundamos a la gente con que no hay chicos que tengan minutos, que no se les da la oportunidad. No confundas a la gente porque no es por ahí“, expresó el entrenador.

Y continuó: “Vos marcaste algo cierto al principio, soy un entrenador que le ha dado muchas oportunidades a los jugadores de la casa. Si repasás el plantel, hay muchos jugadores que hoy tienen una actualidad y que también fueron.”.

“Me puedo equivocar, porque me he equivocado. Pero los procesos intento respetarlos“, cerró.

