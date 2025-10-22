Este miércoles 22 de octubre Racing Club jugará uno de sus partidos más importantes de las últimas décadas. Visitará al Flamengo en el Estadio Maracaná bajo el marco de la primera Semifinal de la Copa Libertadores 2025 (la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón el miércoles 29).

Y quien estará pendiente de lo que será la cita de los dirigidos por Gustavo Costas en Río de Janeiro será Rodrigo De Paul, futbolista formado en la Academia: “Voy a estar haciendo fuerza ante Flamengo. Los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos. Ellos sabrán como jugarlo, lo importante es que lo hagan con el corazón”.

Asimismo, Motorcito le recomendó a los jugadores de Racing que, más allá de los nervios y de la ansiedad lógica por el contexto del partido, traten de disfrutar el duelo con el elenco carioca: ”Mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Pero lo que puedo decir es con el conocimiento de que son partidos que no se vuelven a repetir”.

En esa dirección, Rodrigo De Paul, en conversación con varios medios, hizo una especie de analogía entre el cotejo que disputará Racing y la Final de la Copa América que la Selección Argentina le ganó a Brasil en el mismo recinto: ”Es justo en el Maracaná donde tuvimos la oportunidad de ganar y recuerdo que estaba tan metido en el partido que solo pude disfrutar cuando terminó”.

Las palabras de Rodrigo De Paul para los jugadores de la Selección Argentina Sub 20

Por otro lado, Rodrigo De Paul aprovechó el contacto con la prensa para expresarse sobre lo que fue la performance de la Selección Argentina Sub 20 en la Copa Mundial de su categoría que se disputó en Chile y en la cual llegó hasta la Final. ”Como parte de la Selección Argentina mayor estamos muy orgullosos de cómo nos representaron los chicos, del mundial que hicieron”.

Y el mediocampista de Inter Miami agregó: ”Más allá del resultado final, durante el proceso nos hicieron disfrutar un montón. Llevar otra vez a Argentina a una final del mundo nos traen recuerdos e imágenes de Leo con 18 años y ese momento cuando empezó su relación con la Selección Argentina. Felicitaciones para todos ellos”.

