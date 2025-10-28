San Lorenzo llegó a las 12 inhibiciones y se convirtió en el club más sancionado de Sudamérica

Mientras el plantel de San Lorenzo está enfocado en el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, el club se encuentra sumergido en una profunda crisis institucional que impacta con fuerza en las finanzas y en el futuro del Ciclón.

Luego del pedido de quiebra por parte de la Justicia, a raíz de una deuda de alrededor de 5 millones con el fondo suizo AIS Investment Fund por una transacción que involucra a Adolfo Gaich, San Lorenzo acumula inhibiciones que podrían perjudicarlo también en lo deportivo.

Según la información de Germán García Grova, el club de Boedo recibió su 12° sanción por parte de FIFA. En las últimas semanas había recibido 5 que lo posicionaban solo una detrás de San José de Oruro en cuanto a inhibiciones de equipos sudamericanos.

Con la sanción de este martes, el Ciclón igualó al combinado boliviano y está en problemas de cara al próximo mercado de pases. Es que, de no levantar estas inhibiciones que superan los 2,5 millones de dólares no podrá incorporar en el arranque del 2026.

En caso de estar suspendido, será la segunda vez consecutiva del club de Boedo en esta condición, ya que no pudo firmar contrataciones para su plantel profesional en el mercado de mitad de este año.

San Lorenzo pelea por un lugar en los octavos de final

Mientras crece el escándalo con Marcelo Moretti aún en la presidencia y explota la crisis financiera, el plantel se enfoca en las últimas 3 fechas. Hasta el momento, el Ciclón se ubica en el 6° lugar de la Zona B con 19 unidades, 4 puntos por encima de Sarmiento de Junín, hoy noveno y por ahora afuera de todo.

En la misma línea, aún se ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, otro gran objetivo del equipo este año. Más allá de lo deportivo, será clave su situación económica, ya que una quiebra con intervención lo dejaría afuera de las competencias internacionales.

