Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

San Lorenzo llegó a las 12 inhibiciones y se convirtió en el club más sancionado de Sudamérica

El Ciclón suma infracciones y está cada vez más lejos de poder incorporar en el próximo mercado de pases.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.
© GettyMarcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

Mientras el plantel de San Lorenzo está enfocado en el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, el club se encuentra sumergido en una profunda crisis institucional que impacta con fuerza en las finanzas y en el futuro del Ciclón.

Luego del pedido de quiebra por parte de la Justicia, a raíz de una deuda de alrededor de 5 millones con el fondo suizo AIS Investment Fund por una transacción que involucra a Adolfo Gaich, San Lorenzo acumula inhibiciones que podrían perjudicarlo también en lo deportivo.

Según la información de Germán García Grova, el club de Boedo recibió su 12° sanción por parte de FIFA. En las últimas semanas había recibido 5 que lo posicionaban solo una detrás de San José de Oruro en cuanto a inhibiciones de equipos sudamericanos.

Con la sanción de este martes, el Ciclón igualó al combinado boliviano y está en problemas de cara al próximo mercado de pases. Es que, de no levantar estas inhibiciones que superan los 2,5 millones de dólares no podrá incorporar en el arranque del 2026.

En caso de estar suspendido, será la segunda vez consecutiva del club de Boedo en esta condición, ya que no pudo firmar contrataciones para su plantel profesional en el mercado de mitad de este año.

Publicidad

San Lorenzo pelea por un lugar en los octavos de final

Mientras crece el escándalo con Marcelo Moretti aún en la presidencia y explota la crisis financiera, el plantel se enfoca en las últimas 3 fechas. Hasta el momento, el Ciclón se ubica en el 6° lugar de la Zona B con 19 unidades, 4 puntos por encima de Sarmiento de Junín, hoy noveno y por ahora afuera de todo.

En la misma línea, aún se ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, otro gran objetivo del equipo este año. Más allá de lo deportivo, será clave su situación económica, ya que una quiebra con intervención lo dejaría afuera de las competencias internacionales.

DATOS CLAVE

  • San Lorenzo recibió la 12° sanción de FIFA, igualando el récord del club boliviano San José de Oruro.
  • La 12° inhibición se suma a un total que supera los 2,5 millones de dólares y afecta el mercado 2026.
  • Las inhibiciones impiden a Marcelo Moretti firmar contrataciones, como ya ocurrió a mitad de este año.
Publicidad
Los 2 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico entre Boca y River

ver también

Los 2 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico entre Boca y River

Con la misión de torcer el momento crítico de River, Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once ante Gimnasia

ver también

Con la misión de torcer el momento crítico de River, Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once ante Gimnasia

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1

La denuncia que recibió Real Madrid de parte de LaLiga tras su victoria en el clásico ante Barcelona
Fútbol europeo

La denuncia que recibió Real Madrid de parte de LaLiga tras su victoria en el clásico ante Barcelona

En plena crisis de River, Mariano Closs criticó a Pity Martínez
River Plate

En plena crisis de River, Mariano Closs criticó a Pity Martínez

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse
Fútbol europeo

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo