Los futbolistas no están excentos de atravesar problemas con la Justicia. Por más que sean los ídolos de los hinchas, son ciudadanos comunes y corrientes, y si cometen un delito, lo pagarán. Uno de ellos fue Alexis Zárate, que surgió de las inferiores de Independiente y debutó en 2013. Allí estuvo durante tres años, hasta que emigró a Temperley.

En medio de lo que fueron sus únicos clubes en el fútbol argentino, el nacido en la provincia de Córdoba afrontó un juicio porque fue acusado de “abuso sexual” cometido a Giuliana Peralta, quien en marzo de 2014 era la pareja de Martín Benítez, su compañero en el Rojo. La joven aseguró que el lateral izquierdo violó mientras dormía junto a su novio en una habitación.

De allí en más, la vida de Zárate se transformó en una pesadilla. Luego de que se confirmara el abuso sexual, el 18 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora lo declaró culpable y así fue que lo condenó a 6 años y medio de prisión. Pero no cumplió con la pena por completo, ya que a los cinco años y un mes, obtuvo la libertad condicional.

El mismo tribunal que lo envió tras las rejas, debido a su buena conducta, lo liberó. Y ahora que está trabajando en la fábrica de pastas de su suegro, expresó su deseo de reinsertarse en el mundo futbolístico. Además, durante su estadía tras las rejas, aprovechó para estudiar abogacía y aprobó el 92% de las materias.

“Me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, le comentó a El Show de Temperley, en una entrevista que brindó durante los últimos días. Cabe destacar que Zárate solicitó la libertad condicional en enero de este año, pero fue concedida recientemente. De todas formas, le resta cumplir un año y tres meses de condena.

Alexis Zárate estuvo preso por cinco años y un mes por abuso sexual agravado. (Foto: Página 12)

El ex jugador de Temperley que estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 19 de Saavedra, que es cercana a la ciudad de Bahía Blanca, se mostró optimista de cara al futuro, como así también exclamó que está muy agradecido por la oportunidad que tiene de reinsertarse en la sociedad y también en el deporte.

La carrera de Alexis Zárate

El debut de Alexis Zárate en Primera División se produjo con la camiseta de Independiente, el 23 de junio de 2013 en el empate ante Colón de Santa Fe. En el club de Avellaneda hizo las Divisiones Inferiores y se marchó en 2016 para recalar en Temperley, donde solamente estuvo un año.

Recién en 2018 dio el salto hacia Europa para jugar en FK Liepāja, equipo de Letonia, pero solamente estuvo una temporada porque su carrera se vio interrumpida por el juicio oral que inició el 18 de septiembre de 2017. Sin embargo, la prisión se hizo efectiva el 3 de julio de 2020.

