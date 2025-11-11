Los 2 jugadores de Racing que se lesionaron y se perderían el cierre del año

A pesar de que Racing quedó muy cerca de meterse en los Playoffs del Torneo Clausura, además de que sigue soñando con llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores, no son horas favorables para Gustavo Costas, quien perdió a dos futbolistas importantes para lo que se viene.

En lo que fue la victoria sobre Defensa y Justicia, el último sábado, tanto Luciano Vietto como Marcos Rojo encendieron las alarmas al ser reemplazados durante el entretiempo. “Ellos pidieron el cambio por dolores”, exclamó Costas tras el juego. Y en las últimas horas, se confirmó el parte médico.

Luego de que se sometieran a estudios, desde el club de Avellaneda notificaron que “Vietto y Rojo sufrieron un desgarro en el sóleo derecho e izquierdo, respectivamente”. De esta manera, no estarán presentes en lo que será el partido ante Newell’s, en Rosario, donde se jugarán el futuro para lo que resta del año.

En el caso de que la Academia no clasifique a la próxima instancia del certamen local, tanto el delantero como el defensor se habrán despedido contra el Halcón. Pero en el caso de que lleguen a seguir con chances de campeonar, debido a que tendrán una recuperación aproximada de hasta 21 días, recién podrían reaparecer en un hipotético cruce de cuartos de final o semifinales.

Las complicaciones físicas siguen afectando al cierre del año que tiene Racing, que ya suma 6 futbolistas averiados: Elías Torres, Matías Zaracho, Santiago Sosa y Franco Pardo son los otros lesionados. Eso sí, hay que destacar que tras la operación por la fractura del seno maxilar superior derecho, fue Sosa quien, este martes, se reincorporó a los entrenamientos y comenzó un reacondicionamiento a cargo de los preparadores físicos.

Luciano Vietto y Marcos Rojo se lesionaron. (Foto: Prensa Racing)

¿Cuándo juega Racing por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en Rosario, Newell’s Old Boys recibirá a Racing el domingo 16 de noviembre, a las 20:15 horas. Aún no hay arbitraje designado.

Los lesionados de Racing