Tras realizar el pasillo de espaldas, la chicana de Estudiantes a Rosario Central en el entretiempo de su partido por el Torneo Clausura

La visita de Estudiantes a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura se convirtió en el escenario de una tensa protesta institucional que alcanzó su pico tanto en la cancha como en las redes sociales. Luego de la polémica generada por el título de Liga 2025 obtenido por el Canalla, el Pincha elevó la controversia, primero realizando un pasillo de honor de espaldas y luego con una sutil, pero punzante, chicana digital.

La temperatura de la previa se disparó cuando el plantel de Estudiantes acató la orden de la Liga Profesional de realizar el tradicional pasillo de honor al campeón anual, pero de una manera inédita: los jugadores se formaron dándole la espalda al equipo rosarino al momento de su ingreso. Este acto de protesta respondió al comunicado emitido días atrás por el club, donde expresaba no haber votado a favor de la decisión que proclamó a Central como campeón.

Sin embargo, el Pincha dio un paso más allá para alimentar el morbo de la jornada. Al finalizar el primer tiempo, con Estudiantes en ventaja 1-0 gracias al gol de Edwuin Cetré, el club utilizó sus canales oficiales de redes sociales para publicar el resumen parcial del partido. El anuncio, casualidad o no, llevaba un pequeño pero significativo detalle: el escudo de Rosario Central que acompañaba el marcador no estaba actualizado actualizado.

¿Qué significa esto? Que la presunta chicana apuntaba directamente al corazón de la polémica: tras la obtención del título de Liga, Rosario Central había modificado su insignia para incluir la octava estrella de su palmarés. La imagen publicada por Estudiantes, intencionalmente o no, mostraba el escudo de Central con solo siete estrellas, es decir, la versión anterior a su reciente consagración.

La misma actitud tomó la cuenta oficial del Pincha en las publicaciones siguientes, como aquella en la que anunció el inicio del complemento del partido. Un nuevo gesto de la bandera que la institución decidió plantar por fuera de la cancha.

Cómo fue la secuencia del pasillo de espaldas

Lo cierto es que, por obligación de la AFA, Estudiantes tuvo que hacerle un pasillo de honor a Rosario Central. Poco le importó eso a los jugadores del conjunto de La Plata, ya que los futbolistas se pusieron de espaldas en forma de reclamo.

Según reveló el periodista Federico Bueno durante la transmisión del encuentro, fue una recomendación de Juan Sebastián Verón. El propio ídolo y máximo directivo del club se acercó a hablar con el plantel y le propuso a los referentes que procedan de esa manera. Instantes más tarde, los futbolistas siguieron el consejo de la Brujita y le dieron la espalda a sus rivales en el pasillo.

Datos clave