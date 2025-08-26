Antes de la serie con River por la Libertadores, Palmeiras negocia la salida de una joya al fútbol español

El mercado de pases todavía podría traer aparejados fichajes y salidas para Palmeiras antes de disputar ante River la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, porque así como están avanzadas las negociaciones para incorporar a Andreas Pereira desde Fulham, también se ha encaminado la posibilidad de transferir a un juvenil al fútbol español.

El jugador en cuestión es Thalys, delantero de 20 años que integró la nómina del Verdao para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, aunque no sumó minutos, y que también ha estado relegado en la Libertadores por figuras de la talla de Vitor Roque y Flaco López.

Sin demasiado rodaje todavía con el equipo profesional, con el que tiene contrato hasta 2029 y en el que disputó 13 partidos oficiales este año, marcando dos goles, sí viene destacándose en las categorías juveniles y fue su gran 2024, con 32 goles en 46 partidos, lo que lo puso en la mira de los veedores europeos.

Después que trascendiera el interés del Olympiacos de Grecia por hacerse de sus servicios, el que pisó el acelerador fue el Almería, que luchará durante una nueva temporada por regresar a LaLiga de España. Según Globo Esporte, las negociaciones están muy avanzadas y podría haber acuerdo antes de fin de mes.

Thalys integró la delegación de Palmeiras en el Mundial de Clubes. (Foto de Getty).

Pereira, próximo a fichar

Andreas Pereira está muy cerca de volver al fútbol brasileño, donde coronó campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, para reforzar al Palmeiras, que fue el mejor equipo de la fase de grupos de la presente edición del certamen continental y se medirá ante River en cuartos de final.

El mediocampista decidió no escuchar ofertas para la renovación de un contarto con Fulham al que solo le queda un año por delante y fue separado del plantel. El Verdao aceleró sabiendo de las intenciones del equipo inglés por transferirlo y obtener algo de dinero antes de verlo salir libre, ofreció 15 millones de euros y dejó muy encaminado su arribo.

¿Cuándo se enfrentar Palmeiras y River por la Copa Libertadores?

Palmeiras y River se verán las caras por los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará en San Pablo. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha será el miércoles 24 en el mismo horario en el Allianz Parque. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.