Xabi Alonso sorprendió explicando por qué Mastantuono fue titular por encima de Vinícius Jr: “Ha sido así”

El argentino tuvo su debut como titular en el Merengue, que consiguió una abultada victoria. En conferencia de prensa, el DT explicó el motivo de su ingreso al once.

Por Agustín Vetere

Franco Mastantuono, la nueva joya de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, la nueva joya de Real Madrid.

Por primera vez desde su desembarco en Real Madrid, Franco Mastantuono fue titular en lo que fue goleada por 3-0 ante Real Oviedo como visitante en el marco de la segunda fecha de LaLiga. El delantero argentino disputó 63 minutos antes de ser reemplazado.

Tras desplazarlo de la formación titular, el surgido de River Plate le dejó su lugar en el complemento a Vinícius Júnior. El brasileño luego marcó el tanto que redondeó la goleada en el tiempo adicionado.

En ese contexto, a Xabi Alonso le consultaron por su decisión de sentar a una de las máximas figuras del plantel en los últimos años para poner a Mastantuono de arranque: “En el fútbol se toman las decisiones pensando en el equipo y hoy ha sido así”.

“Los cambios en el equipo dependen de los que necesitemos a nivel de juego, de cargas y del rival. Queremos que la gente se sienta importante y preparada para entrar desde el banquillo ya que eso será muy importante con la temporada tan exigente que vamos a tener”, completó el entrenador que viene de Bayer Leverkusen.

Luego, se refirió a las actuaciones en particular de Rodrygo y Mastantuono, que ingresaron en el XI para este encuentro: “Jugaron buen partido. Necesitamos a todos. Rodrygo es uno más. ¿Mastantuono? Ha conectado en poco tiempo con el grupo, con los compañeros y con el juego. Tiene una gran energía y una excelente zurda, y va a seguir mejorando”.

Cuándo es el próximo partido de Real Madrid

Luego de la victoria ante Real Oviedo, el Merengue preparará su próxima presentación por LaLiga. Será el sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu ante Mallorca por la tercera jornada del certamen español.

