El DT de América de Cali sembró dudas sobre la llegada de Juanfer Quintero: "No tenemos certezas"

La novela del futuro de Juan Fernando Quintero sumó un capítulo más. Es que, cuando todo parecía que el volante iba a convertirse en nuevo refuerzo del América de Cali, el entrenador del elenco colombiano, Jorge “Polilla” Da Silva, habló al respecto y sembró dudas.

Luego de la derrota de su equipo ante Melgar de Perú por 2 a 0 en un amistoso de pretemporada, el DT uruguayo habló con los medios en conferencia de prensa, en donde fue consultado por la posible llegada del futbolista de Racing, y afirmó que aún no hay nada resuelto.

“Lo de Juan Fernando Quintero es algo que se está manejando. Realmente no tenemos certeza de lo que pueda pasar”, comentó Da Silva en rueda de prensa, sembrando dudas sobre la llegada de Juanfer, quien no seguirá en la Academia debido a que decidió volver a jugar en su país natal por problemas personales.

Siguiendo con sus dichos, el entrenador uruguayo afirmó que el talentoso enganche de 31 años no resolverá todos los problemas que tiene su equipo. “Esto no lo arregla un solo jugador. Nosotros hemos pedido, principalmente de mitad de cancha hacia adelante, la llegada de tres o cuatro jugadores. Lamentablemente no se ha podido concretar”, soltó.

Y cerró lamentando que aún no se pudo concretar la llegada de Quintero debido a que falta poco tiempo para el inicio de la liga en Colombia. “Vemos un equipo sin ideas en ofensiva, con pocas opciones de variantes. El campeonato empieza en 15 días, trataremos de ver qué podemos hacer”, comentó.

En cuanto a la situación de Juanfer, aún tiene contrato por un año más con Racing, por lo que América de Cali tuvo que negociar con el club y llegó a un arreglo para comprar el pase del futbolista en 2,5 millones de dólares. A pesar de esto, a una semana del acuerdo, todavía no fue presentado en las redes sociales.

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Desde su llegada a la Academia a mediados del 2023, el mediocampista ofensivo de 31 años disputó un total de 54 partidos. En los mismos, convirtió 13 goles y aportó 11 asistencias en los 3279 minutos que estuvo en cancha. Además, se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2024.