La firme condición que impuso Jorge Sampaoli para asumir en el Santos de Neymar

Luego de la dura derrota 6 a 0 contra Vasco da Gama por la fecha 20 del Brasileirao, la dirigencia del Santos decidió destituir a su entrenador Cleber Xavier, ya que el equipo se encuentra en la parte baja del campeonato y está a tan solo dos puntos de la zona de descenso.

Como consecuencia de esto, desde el Peixe comenzaron las primeras conversaciones para intentar repatriar al entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien se encuentra sin trabajo desde su última experiencia en el Stade de Rennes, donde dirigió hasta principios de este año.

Referido a esto, el ex DT del Flamengo y la Selección Argentina entre otros, habló con el periodista César Luis Merlo. Allí, se mostró expectante con esta oportunidad, aunque se puso firme con sus condiciones: “Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo”, inició.

Siguiendo con sus declaraciones, el entrenador argentino reveló que le pidió una condición a la dirigencia del Santos para tomar el mando del primer equipo: “Le he pedido a la directiva que haga un esfuerzo con los refuerzos para consolidar un buen proyecto deportivo”.

Cabe destacar que a principios de la temporada, con el ascenso consumado a la Serie A, desde el Peixe se contactaron con Sampaoli para que sea el entrenador, pero en esa oportunidad no llegaron a un acuerdo, debido a que el DT no estuvo convencido del proyecto deportivo presentado.

Desde Arabia Saudita buscan a Sampaoli

Más allá de este interés por parte del Santos, en ESPN informaron que desde el fútbol de Arabia Saudita también se encuentran sondeando la situación del entrenador para ficharlo en el corto plazo. Por el momento, no trascendió el nombre de la institución que lo sigue de cerca.

Publicidad

Publicidad

ver también El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”