La salud mental le jugó en contra en River, pasó sin pena ni gloria por Europa y ahora vive un calvario en el fútbol colombiano

En 2013, el colombiano Eder Álvarez Balanta debutó en la primera división de River sin tener contrato profesional firmado. Debido a sus buenas primeras actuaciones, logró que la dirigencia del Millonario le ofrezca su primer vínculo para que pueda asentarse en el equipo que era comandado por Ramón Díaz.

En el club de Núñez, el defensor central colombiano permaneció hasta 2016, alternando titularidades y suplencias. Además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015 y fue convocado por la Selección Colombia para disputar el Mundial de Brasil 2014.

Más allá de todo lo bueno que vivió en el Millonario, Balanta decidió marcharse del club debido a que atravesó problemas de salud mental relacionados tanto con las lesiones frecuentes que sufrió como también por la presión que vivió por las exigencias de la institución.

Tal es así que en un encuentro contra Chapecoense por la Copa Sudamericana 2015, el defensor tuvo una presentación para el olvido, por lo que pidió el cambio en el segundo tiempo. “Yo lo tengo claro. Quizás otra persona no hubiera hecho lo mismo. Yo entreno y me preparo para dar lo mejor de mi y cuando no juego bien bien, prefiero que entre un compañero con ganas de aportar. Puede malinterpretarse pero no quise hacerle daño al club ni a mi solo. No me tiré del barco”, reveló al respecto

A mediados de 2016, finalmente Balanta se marchó de River para iniciar su carrera en el fútbol del viejo continente, donde pasó por equipos como el Basilea de Suiza, Brujas de Bélgica y el Schalke 04. Allí, además jugó la UEFA Champions League en más de una oportunidad.

Eder Álvarez Balanta en el Mundial de Clubes 2015. (Getty).

Publicidad

Publicidad

El paso sin pena ni gloria por Europa

Luego de mostrar buenos rendimientos en River, Balanta pasó por el fútbol europeo, donde se esperaba que pudiera mostrar y terminar de explotar su potencial. Finalmente, esto no pasó ya que no contó con el protagonismo deseado en el campo de juego debido a diferentes lesiones.

164 partidos en 10 temporadas fueron los que disputó el defensor central colombiano en el viejo continente. Allí, además, empezó a jugar como volante central y tuvo un buen desempeño en el empate 1 a 1 entre Brujas y el PSG de Messi en la Champions League 2021.

Eder Álvarez Balanta marcando a Lionel Messi en Champions League. (Getty).

Publicidad

Publicidad

Luego de la temporada 2023/24, Balanta quedó libre en Europa y decidió regresar a Sudamérica. Si bien contó con una oferta de Racing para volver a Argentina, finalmente aceptó la oferta por parte del América de Cali para jugar en su país de nacimiento.

El calvario que vive en Colombia

Si bien inició su camino con América de Cali de la mejor manera, la actualidad de Álvarez Balanta no es la mejor, debido a que solamente pudo jugar 45 minutos en los últimos cinco meses debido a una lesión muscular que lo tuvo a maltraer y por la que se resintió tras recuperarse por primera vez.

Es que, en mayo sufrió una lesión músculo-tendinosa a nivel de la cadera izquierda. En julio logró recuperarse, pero tras jugar solamente 45 minutos ante Alianza FC, se resintió de esta molestia y desde allí aguarda por su recuperación, que no tiene plazos, para volver al campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también El crudo presente del Patón Bauza en Ecuador: “Él nunca se dio cuenta que estaba enfermo”