Luto en el fútbol: murió en un accidente de tránsito un jugador de un equipo que pelea por la Copa Sudamericana

Horas de luto y conmoción atraviesa el mundo del fútbol. Marcos Olmedo, mediocampista de Mushuc Runa, de 26 años, murió este domingo en un accidente de tránsito ocasionado en la zona de Quinindé, Ecuador. La fuerza del impacto impidió ejercer cualquier movimiento médico para salvarlo.

El siniestro vial ocurrió durante la mañana, cuando Olmedo impactó de frente contra otro vehículo en el que viajaban otras dos personas que también perdieron la vida, según informó EFE. Todo indica que el futbolista se habría quedado dormido al volante, motivo que lo llevó a perder el control de su auto.

La noticia fue confirmada por El Nacional, institución en la que Olmedo jugó en 2024 y supo convertirse en ídolo al conquistar la Copa Ecuador. “Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera“, escribió el club a través de sus redes sociales.

Minutos más tarde, Mushuc Runa, su actual equipo, se pronunció en medio de la conmoción. “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos“, mencionó el comunicado.

Olmedo desarrolló toda su trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Debutó en 2020 con Aucas y al año siguiente se marchó a préstamo a América de México, para luego recalar en Macará de Ambato. Allí se erigió como uno de los mejores jugadores del país en su posición y, por eso, en 2023 tuvo la oportunidad de jugar en Liga de Quito. Finalmente recibió pocas oportunidades y se terminó marchando a El Nacional, donde recuperó su mejor nivel.

Llegó a Mushuc Runa en junio de este año, con la intención de ayudar al equipo en su sueño de la Copa Sudamericana, donde hizo historia al eliminar a su compatriota Independiente del Valle y ahora enfrentará a Once Caldas en cuartos de final. El sábado, Olmedo había estado en el banco de suplentes del partido doméstico ante Macará.

Mientras todavía atraviesa el duelo, El Nacional debió salir a la cancha para jugar frente a Liga de Quito por el torneo local. Y tras ganar 1-0, todo el equipo posó con una bandera con la leyenda: “Esta va por ti Marcos“. La primera de muchas dedicatorias de parte de todo el fútbol ecuatoriano.

