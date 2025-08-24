U de Chile le respondió a Independiente con un fuerte video tras ser acusado de los incidentes en Avellaneda: “Queremos paz”

La barbarie desatada el miércoles pasado en Avellaneda, entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile durante la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sigue dejando repercusiones. Es que ahora despertó el fuego cruzado entre clubes, pero a través de las redes sociales.

El primero en mover la ficha fue el Rojo: publicó un video condenando el accionar de los chilenos y calificando los hechos como “un ataque cobarde y planificado”. Pero fue cuestión de tiempo para que llegara la respuesta del conjunto trasandino.

Este domingo, a través de sus canales digitales, la U posteó otro video, pero con un mensaje diferente al utilizado por Independiente. “Universidad de Chile condena la violencia en todas sus formas, venga de donde venga y en todo momento. Queremos paz“, escribió la institución chilena, mientras las imágenes mostraban a sus hinchas alentando de manera pacífica, entre ellos niños y familias.

El trasfondo de la publicación parece claro: desligarse de acusaciones y penalizar cualquier acto delictivo en general. Así, se diferencian de Independiente, que señaló exclusivamente a la barra chilena como el gran responsable de los hechos ocurridos en el Libertadores de América.

Tweet placeholder

Por su parte, la pieza del Rojo fue narrada a tono de crónica. Lo hizo empleando una voz en off que, mientras aparecían extractos con momentos de la noche del miércoles, intentaba recapitular lo sucedido, en modo acusatorio. “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó“, mencionó el comienzo del video.

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas“. Aunque también incluyó cierta autocritica al expresar: “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción“.

La suerte está echada para Independiente y la U de Chile. Con ambos descargos sobre la mesa, el futuro está en manos de la Conmebol, quien aún no emitió un fallo tras la cancelación del partido. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la continuidad de alguno de los dos equipos en la Copa Sudamericana crece minuto a minuto.

La postura de Alianza Lima a la espera del fallo de Conmebol

Mientras tanto, Alianza Lima aguarda por conocer su rival en cuartos de final. Y en medio de la expectativa, su presidente, Jorge Zúñiga, expuso su postura sobre el desenlace que debería tener la situación. “Al equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U de Chile, se lo imputa como los iniciador de estos lamentables acontecimientos, y la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia“, expresó en el canal de TV Willax.

Publicidad

Publicidad

Aunque remarcó: “Si se le dan los puntos a la U de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo genero actos de violencia para poder pasar”. Lo cierto es que Conmebol todavía no brindó indicios para ninguno de los dos frentes.

ver también Show de Nico Paz en la victoria de Como: golazo de tiro libre y asistencia magistral para que sonría la Selección Argentina