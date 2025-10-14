César Torres, DT de Colombia, solo necesitó 9 palabras para advertir duramente a Argentina antes del partido por el Mundial Sub 20

El Mundial de Chile Sub-20 está llegando a su fin. Pero antes habrá dos partidos muy atractivos para poner en juego las semifinales: por un lado, Marruecos enfrentará a Francia, y del otro lado del cuadro estarán Colombia y Argentina, quienes se vieron las caras en el Sudamericano de la categoría.

A principio de año, en Venezuela, hubo muchísima pica entre los colombianos y los argentinos. Pero ahora, con el boleto hacia la final del certamen sobre la mesa, ambos países no solo buscarán seguir mostrando su buen juego, sino que también la garra que los caracteriza. Pese a ello, para César Torres hay una situación puntual que deben evitar para conseguir el objetivo.

En la conferencia de prensa previa al partido (en los juegos previos que tuvieron empataron 1-1 y hubo triunfo albiceleste por 1-0), Torres apuntó contra un supuesto comportamiento provocador por parte de los comandados por Diego Placente, y disparó una fuerte crítica: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro: somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.

Para llegar hasta esta instancia, Argentina se cargó a Nigeria y a México, mientras que Colombia hizo lo propio ante Sudáfrica y España. “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar. Sé que va a ser un lindo juego, muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el Sudamericano, muy parejos”, exclamó el entrenador de 49 años, nacido en la ciudad de Cali.

El cuadro del Mundial de Chile Sub-20

El pronóstico de la IA para Argentina ante Colombia

Para empezar, la Inteligencia Artificial hizo un adelanto de cómo será el cotejo. “En los primeros 20-25 minutos, Colombia puede intentar imponer intensidad para sorprender, con mucha presión en el medio. Argentina buscará no entrar en ese ida y vuelta inicial, esperar los espacios y salir con transiciones a través de sus volantes ofensivos”, manifestó la primera parte de la devolución.

Publicidad

Publicidad

Para el desenlace del compromiso entre ambos seleccionados sudamericanos, la novedosa herramienta tecnológica amplió su discurso. “En el segundo tiempo, el desgaste colombiano y la falta de un goleador definido puede empezar a pesar y Argentina puede aprovechar un desborde por banda para marcar la diferencia“, reveló sobre el tramo final del encuentro por la segunda semifinal.

ver también Valente Pierani se pierde la semifinal entre Argentina y Colombia y el resto del Mundial Sub 20

ver también La reacción de Mascherano al gran presente de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: “No tuve esa suerte”

En definitiva y sin más preámbulo, la Inteligencia Artificial anticipó: “Argentina 2-1 Colombia”. Como si eso no alcanzara, también incorporó a los autores de los goles y del lado albiceleste destacó: “Gianluca Prestianni e Ian Subiabre”. Mientras tanto, para convertir el descuento pero que no serviría mucho más que para eso, incluyó: “Joel Canchimbo anotaría su gol de reacción”.