Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

El astro estuvo intratable y se despachó con dos gritos y una asistencia en el triunfo 3-1 de Las Garzas.

Por Bruno Carbajo

Messi le convirtió a DC United con el Inter Miami.
© GettyMessi le convirtió a DC United con el Inter Miami.

De la mano de Lionel Messi, el La noche se presentaba complicada para Inter Miami ante DC United en el Chase Stadium, por la MLS. Al menos, hasta que Lionel Messi decidió hacer una de las suyas y frotó la lámpara para marcar el 2-1 transitorio y devolver a su equipo a la victoria.

A los 66 minutos, Leo recibió dentro del área un pase filtrado de su eterno socio Jordi Alba y, en una baldosa, dio una media vuelta que lo dejó en soledad de cara al arco. Una vez acomodado, no dudó en sacar un zurdazo rasante al primer palo, inatajable para el arquero.

Tweet placeholder

El astro ya había hecho un aporte directo en el encuentro al asistir a Tadeo Allende con un espléndido pase largo, desde atrás de mitad de cancha, que lo dejó mano a mano. El ex Godoy Cruz aprovechó la oportunidad y, al llegar al borde del área, abrió el pie para marcar el 1-0 y cortar una sequía personal de 10 encuentros. Minutos más tarde, Cristian Benteke empató el trámite con un cabezazo letal que dejó inmóvil a Óscar Ustari.

Cómo está la carrera con Ronaldo por los 1000 goles

En lo que va del 2025, Ronaldo lleva 29 goles convertidos entre lo hecho con las camisetas de Al Nassr y Portugal. Por otro lado y sumando lo realizado con Inter Miami y la Selección Argentina, Messi acumula 30 tantos en el año.

En total, el Bicho suma 945 goles convertidos y está a solamente 55 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: los 1.000 gritos. Aunque Leo no le pierde pisada y con su reciente festejo llegó a 881 goles, a 65 del luso. Con respecto del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 120 conversiones.

Publicidad

Artículo en desarrollo

Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

ver también

Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”

ver también

El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Messi renueva con Inter Miami: "Contrato multianual"
Lionel Messi

Messi renueva con Inter Miami: "Contrato multianual"

La curiosa reacción de Messi y De Paul al gol de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores 
Fútbol Internacional

La curiosa reacción de Messi y De Paul al gol de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores 

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs
Lionel Messi

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú
FÓRMULA 1

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo