El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

De la mano de Lionel Messi, el La noche se presentaba complicada para Inter Miami ante DC United en el Chase Stadium, por la MLS. Al menos, hasta que Lionel Messi decidió hacer una de las suyas y frotó la lámpara para marcar el 2-1 transitorio y devolver a su equipo a la victoria.

A los 66 minutos, Leo recibió dentro del área un pase filtrado de su eterno socio Jordi Alba y, en una baldosa, dio una media vuelta que lo dejó en soledad de cara al arco. Una vez acomodado, no dudó en sacar un zurdazo rasante al primer palo, inatajable para el arquero.

El astro ya había hecho un aporte directo en el encuentro al asistir a Tadeo Allende con un espléndido pase largo, desde atrás de mitad de cancha, que lo dejó mano a mano. El ex Godoy Cruz aprovechó la oportunidad y, al llegar al borde del área, abrió el pie para marcar el 1-0 y cortar una sequía personal de 10 encuentros. Minutos más tarde, Cristian Benteke empató el trámite con un cabezazo letal que dejó inmóvil a Óscar Ustari.

Cómo está la carrera con Ronaldo por los 1000 goles

En lo que va del 2025, Ronaldo lleva 29 goles convertidos entre lo hecho con las camisetas de Al Nassr y Portugal. Por otro lado y sumando lo realizado con Inter Miami y la Selección Argentina, Messi acumula 30 tantos en el año.

En total, el Bicho suma 945 goles convertidos y está a solamente 55 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: los 1.000 gritos. Aunque Leo no le pierde pisada y con su reciente festejo llegó a 881 goles, a 65 del luso. Con respecto del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 120 conversiones.

