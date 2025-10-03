Es tendencia:
logotipo del encabezado
Lionel Messi

La sorpresiva revelación del Presidente del Getafe: “Principio de acuerdo por Messi”

La carrera de Lionel Messi estuvo marcada por los récords, los éxitos deportivos y las vueltas olímpicas. Pero pocos saben que todo podría haber sido distinto.

Por Julián Giacobbe

Messi escapando de la marca de Cucurella en un Barcelona vs. Getafe en 2020.
© Getty ImagesMessi escapando de la marca de Cucurella en un Barcelona vs. Getafe en 2020.

¿Sabías que Lionel Messi estuvo muy cerca de jugar en Getafe? Así lo contó el presidente del club español, Ángel Torres, quien sorprendió al confesar que había un “principio de acuerdo” para que el argentino saliera del Barcelona para jugar en su club, pero todo finalmente se terminó cayendo.

En los comienzos del capitán de la Selección Argentina con la camiseta blaugrana, allá por 2006, Torres puso sus ojos en él y también nada menos que en Pep Guardiola, otro de los grandes nombres propios de la historia del club azulgrana.

En diálogo con el podcast Resonancia de Corazón, Torres admitió el interés por la Pulga y también le puso nombre y apellido a la persona que terminó impidiendo su salida de Barcelona: Frank Rijkaard, por entonces entrenador del equipo culé.

“Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard, que era el entrenador en aquel momento, le dijo que tenía lesionado a no sé quién y que no podía irse, que iba a empezar a darle minutos. Le faltó nada, pero nos vinimos sin Messi”, manifestó Torres.

Pero además de Messi, Torres confesó que también estuvo muy cerca de tener en el banco nada menos que a Pep Guardiola en 2008, quien por entonces dirigía al Barcelona “B” y que finalmente tampoco arribó al Getafe.

Ellos se llevan a Laudrup y yo me traigo a Guardiola. Hablé con su hermano, Pere Guardiola, y alcanzamos un principio de acuerdo. Pep hubiera triunfado en el Getafe, porque es un monstruo”, confesó también Torres.

Messi le hizo al Getafe uno de los mejores goles de toda su carrera (Getty).

Messi le hizo al Getafe uno de los mejores goles de toda su carrera (Getty).

Publicidad

Finalmente, la salida precipitada de Rijkaard del banco del Barcelona le permitió a un joven Pep agarrar la dirección técnica del primer equipo y el resto es historia juzgada.

Cuán diferente pudo haber sido la historia si aquel joven Messi hubiera seguido su carrera cedido en el Getafe, ¿no?

julián giacobbe
Julián Giacobbe

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Julián rechaza al Barcelona: ''Quiero seguir en el Atlético de Madrid''
Fútbol europeo

Julián rechaza al Barcelona: ''Quiero seguir en el Atlético de Madrid''

Fernando Torres: "Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo"
Fútbol europeo

Fernando Torres: "Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo"

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Selección Argentina

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo