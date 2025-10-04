Es tendencia:
Quién será el rival de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial sub 20

El equipo de Diego Placente se metió en octavos tras cerrar su grupo con puntaje perfecto. Entre seis seleccionados sale su próximo rival.

Por Lautaro Tiburzio

Clasificación, triunfo y puntaje perfecto. La Selección Argentina le ganó por 1 a 0 a su par de Italia y terminó su grupo (el D) con 9 puntos sobre 9 posibles y se metió en los octavos de final del Mundial sub 20. El equipo de Diego Placente le ganó a Cuba por 3 a 1 en el debut, a Australia por 4-1 y recientemente se cargó a la Azzurri por la mínima.

En un partido tenso contra los italianos, el DT movió fichas y sus cambios fueron claves para el triunfo, ya que Dylan Gorosito solo necesitó 10 minutos para anotar el gol del triunfo con una jugada individual majestuosa. Con la clasificación consumada, y con Argentina siendo la cómoda líder de grupo, ahora puede comenzar a especular con su rival en los octavos de final.

Al haberse metido como primera de grupo D, la Selección de Placente espera que se definan las zonas E y F, que se resolverán este domingo, para conocer realmente a su próximo contrincante.

Argentina ocupará el puesto de 1°D en las llaves de eliminación directa, y su cruce saldrá de uno de los mejores terceros. En concreto, las posibilidades están entre el tercero del grupo B, el tercero del E o el del F.

El único que tiene su lugar confirmado allí es Corea del Sur, ya que se definió el pasado viernes la zona B, y quedó detrás de Ucrania y Paraguay con 4 puntos.

Los grupos E y F se definirán en las próximas horas y todo está abierto. Sin embargo, entre los ocho equipos que conforman esas zonas, solo 5 pueden ser rivales de Argentina: representando al E sería Francia o Sudáfrica, y al F Noruega, Colombia o Nigeria. Luego de que todos los grupos se cierren, la Albiceleste sabrá quién será su próximo rival. Por lo pronto, sabe que será uno de estos seis seleccionados.

Sea quien sea el rival, Argentina ya sabe que, si pasa a cuartos de final, el rival en ese caso saldrá de Chile -anfitriona del Mundial sub 20-, o México.

Así está la llave de la fase final del Mundial sub 20

Chile (2°A) vs. México (2°C)
Argentina(1°D) vs. (3°B/E/F)

Ucrania (1°B) vs. (3°A/C/D)
(1°F) vs. (2°E)

(1°E) vs. Italia (2°D)
Marruecos (1°C) vs. (3°A/B/F)

Paraguay (2°B) vs. (2°F)
Japón (1°A) vs. (3°C/D/E)

* Egipto (3°A), Corea del Sur (3°B), España (3°C) y Australia (3°D) dependen de los resultados de los grupos E y F para confirmar sus respectivas clasificaciones y rivales de octavos
** Los mejores 4 terceros clasifican. De momento, Corea del Sur y España, con 4 puntos, estarían clasificados. Egipto y Australia, con 3, están más en riesgo.
***De momento, el rival de Argentina saldría de Corea del Sur (3°B), Francia o Sudáfrica (3°E) o Noruega, Colombia o Nigeria (3°F).

Así están los grupos del Mundial sub 20

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

