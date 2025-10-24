Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”

En Inter Miami desbordan de felicidad por haber conseguido renovar el vínculo contractual con Lionel Messi hasta diciembre de 2028, lo que no solo les permitirá seguir peleando por otras tres temporadas por los más ambiciosos objetivos deportivos y disfrutar con él en cancha del nuevo estadio para 25 mil espectadores que esperan poder estrenar el año próximo; sino además porque seguirán disfrutando del crecimiento exponencial que su sola presencia representa tanto a nivel económico como comercial.

Quien se encargó de explicarlo a la perfección fue Xavier Asensi, presidente de negocio del club y uno de los principales artífices, junto a David Beckham, de su arribo en 2023 procedente del PSG. “Estamos hablando del número uno, del deporte número uno a nivel mundial en todo. Interés, negocio, gente que lo practica. Es una maravilla. Todo lo que su presencia implica para el club es una bendición”, señaló en una entrevista concedida al diario Sport.

El ejecutivo se refirió también al impacto que ha tenido Lionel Messi en la revalorización del club, tanto a nivel de facturación como de producto total. “En nuestro caso, facturamos más de 200 millones de dólares. Por tanto, buscando ratios de mercado, estaríamos por arriba de los 2.000 millones y, ciertamente, sería la propiedad más valiosa de la MLS”, dijo.

Y explicó: “El multiplicador de las últimas transacciones de compraventa de propiedades de la MLS está por encima de diez veces lo que facturas, por lo tanto si facturas más de 200 millones, la valoración del club está por encima de los 2.000 millones. Nosotros no vendemos pancartas. Es decir, no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Intentamos ser una plataforma de negocio para esas empresas que quieran ser partners nuestros, no patrocinadores”.

Lionel Messi jugará en Inter Miami hasta los 41 años.

En ese sentido, Xavier Asensi aseguró que “tener o no tener a Leo es el día y la noche”, adjudicando a su mera presencia un valor incalculable sobre las oportunidades de negocio de las que ha podido beneficiarse el club y a las que confían seguir capitalizando en los próximos tres años.

“Leo Messi no es comparable. Leo Messi come en una mesa y luego está el resto de los jugadores de fútbol, incluso te diría de atletas. Si tú tienes la suerte, como nosotros, de ser contemporáneos de Leo Messi, primero lo que tenemos que hacer es disfrutarlo”, señaló.

Las primeras palabras de Messi tras renovar con Inter Miami

La prensa oficial de Inter Miami recogió las primeras declaraciones de Lionel Messi tras estampar este jueves la firma para la renovación de su contrato con el club hasta diciembre de 2028. “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park”, dijo.

Y agregó: “Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Estamos muy emocionados por finalmente poder jugar en el Freedom Park. Estamos deseando vivirlo desde adentro y que los hinchas también disfruten de nuestra nueva casa. Será muy especial jugar en un estadio espectacular”.

