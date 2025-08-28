Un ex Selección Argentina buscará frustrar el título de Lionel Messi en la Leagues Cup

El Inter Miami pasó a la Final de la Leagues Cup 2025 gracias a un Lionel Messi encendidísimo que, con un doblete, fue trascendental para darle vuelta el resultado a su clásico rival, el Orlando City SC, y ganar 3 a 1 el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Chase este miércoles 27 de agosto en la noche de la Conferencia Este de los Estados Unidos.

Ahora, los dirigidos por Javier Mascherano van por el título (sería el tercero en la historia de la institución) el próximo domingo 31 de agosto frente al Seattle Sounders, que en su turno eliminó a Los Angeles Galaxy al vencerlo 2 a 0 en el Dignity Health Sports Park.

Será en ese cruce en el que un argentino podrá ser el verdugo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Oscar Ustari, entre otros. Se trata de Pedro De La Vega, exdelantero de Lanús y que en su momento fue citado a la Selección Argentina Sub 23 y Sub 20, que es una de las figuras del elenco que comanda Brian Schmetzer.

El nacido en Olavarría es el tercer máximo goleador del Seattle Sounders con 8 anotaciones en 31 partidos disputados entre la Major League Soccer, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025. Se ubica por detrás de Albert Rusnák con 12 goles en 32 compromisos y de Danny Musovski de 15 gritos en 33 juegos.

En ese mismo sentido, vale aclarar que fue Pedro De La Vega el que encaminó la clasificación de Seattle Sounders a la Final de la Leagues Cup. Aprovechó una serie de rebotes en el área para marcar el 1 a 0 frente a LA Galaxy a los 6 minutos del primer tiempo, en tanto que a los 12 del complemento Osaze De Rosario amplió la diferencia.

Inter Miami fija su objetivo en la Final y en repuntar en la MLS

Inter Miami posa su atención en ser campeón de la Leagues Cup 2025, certamen que ganó en 2023. Luego del enfrentamiento decisivo, volverá a sintonizar la frecuencia de la Major League Soccer en la que intentará, en las fechas que restan, asegurar su clasificación a los Play Off. Al respecto, se ubica sexto con 46 puntos y su próximo duelo será con el Charlotte el 14 de septiembre.

