De Paul la rompió sin Messi, Inter Miami clasificó y Mascherano le agradeció: “Venir de vacaciones y contagiar lo que contagia”

Rodrigo De Paul llegó para liderar a Inter Miami desde la personalidad y el despliegue, teniendo este miércoles por primera vez el desafío de hacerlo sin Lionel Messi en cancha y cumpliendo con creces en su tarea, a la que además aportó gol para el triunfo 3-1 sobre Pumas de la UNAM que le dio al equipo que conduce Javier Mascherano la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Para el mediocampista que llegó procedente del Atlético de Madrid fue el tercer partido desde su arribo, a nada de haber disputado el Mundial de Clubes con el equipo Colchonero y sin haber realizado por ello pretemporada. Por el contrario, se sumó inmediatamente después de haberse tomado unos días de descanso, listo para jugar.

El propio Mascherano destacó esa disposición del también jugador de la Selección Argentina una vez finalizado el duelo ante Pumas de la UNAM y agradeció el compromiso con un equipo al que recién está conociendo. “Agradecido por el esfuerzo. Fueron tres partidos en siete días. Más que el rendimiento destaco la predisposición, la energía”, señaló el DT.

Y agregó: “Uno tiene que entender que a veces las cosas pueden salir mejor o peor, pero la predisposición con la que vino después de no tener pretemporada, de venir de vacaciones y ponerse la camiseta, jugar como lo hace y contagiar lo que contagia es de gran ayuda“.

Con Messi viendo el partido desde las tribunas a causa de una lesión muscular que lo marginó, Rodrigo De Paul se llevó la primera gran ovación de parte de los hinchas de un equipo al que ya aportó un gol y dos asistencias en tres partidos disputados, además de ese despliegue físico que no negocia y que tanto necesitaba Inter Miami en mitad de cancha.

Felicitación especial del presidente

Finalizado el encuentro en el Chase Stadium, el presidente y principal accionista de Inter Miami, Jorge Mas, ingresó al terreno de juego para esperar a Rodrigo de Paul y recibirlo con un gran abrazo y felicitación por el partido jugado, que sirvió para clasificar al equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Mimi?

El próximo partido de Inter Miami será este domingo 10 de agosto, en la reanudación de la MLS, disputando una nueva edición del clásico de Florida ante Orlando City, en el Exploria Stadium desde las 21.00 en hora de Argentina.

