Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó a Nashville en el primer capítulo de la serie por los Playoffs de la MLS

El astro argentino abrió la cuenta con un cabezazo y cerró la goleada tras un blooper de la defensa rival.

Por Agustín Vetere

Messi abrió la cuenta ante Nashville.
© GettyMessi abrió la cuenta ante Nashville.

En el Chase Stadium, Inter Miami inició con éxito este viernes su camino en los Playoffs de la temporada 2025 de la MLS. El combinado liderado por Lionel Messi abrió esta etapa ante su público con triunfo por 3-1 ante Nashville SC en el primer duelo de la serie de cuartos de final de la Conferencia Este.

Las Garzas venían de finalizar la etapa regular en la tercera posición de su zona a solo un punto de la cima. Por ello, deben enfrentar al sexto en una llave al mejor de tres partidos. Cabe recordar que, en el caso de que alguno de los capítulos termine en empate a los 90 minutos, habrá penales para definir el punto.

De entrada, a los 19 minutos de la primera parte, Inter Miami abrió la cuenta, nada menos que a través de Messi. El rosarino tocó abierto para Luis Suárez, que envió el centro mientras la Pulga corría hacia el corazón del área. De cabeza, el de la Selección Argentino conectó y la mandó a guardar para el 1-0.

A pesar de la reacción de Nashville, sobre todo en el arranque del complemento, los de Mascherano lograron extender la diferencia. A los 18, Tadeo Allende puso el 2-0 transitorio al conectar el centro de Ian Fray. En tiempo adicionado, Messi aprovechó un blooper de sus rivales para empujarla sin oposición para el 3-0, mientras que Hany Mukhtar decoró el resultado con un tiro libre.

De esta manera, Inter Miami se quedó con el primer capítulo y quedó a solo una victoria de meterse en la próxima instancia, las semifinales de la Conferencia Este. El próximo fin de semana se reencontrará ante Nashville, esta vez como visitante.

Cuándo es el segundo partido entre Inter Miami y Nashville SC

Para el segundo capítulo se invertirán las localías, por lo que se jugará en el GEODIS Park. Inter Miami y Nashville se volverán a ver las caras el próximo sábado 1 de noviembre a las 20.30, hora argentina.

