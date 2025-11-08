Inter Miami vs. Nashville EN VIVO y ONLINE vía Apple TV por la MLS: minuto a minuto

Inter Miami recibe a Nashville, este sábado desde las 22, en el New Chase Stadium, por el tercer partido de la Ronda 1 de los Playoffs de la MLS. Luego de que Las Garzas de Lionel Messi ganen el primer encuentro y los Coyotes se queden con el segundo, quien resulte ganador esta noche obtendrá su boleto para las semifinales de la Conferencia Este. El encuentro es televisado por Apple TV.