Inter Miami recibe a Nashville, este sábado desde las 22, en el New Chase Stadium, por el tercer partido de la Ronda 1 de los Playoffs de la MLS. Luego de que Las Garzas de Lionel Messi ganen el primer encuentro y los Coyotes se queden con el segundo, quien resulte ganador esta noche obtendrá su boleto para las semifinales de la Conferencia Este. El encuentro es televisado por Apple TV.
MLS
Inter Miami vs. Nashville EN VIVO y ONLINE vía Apple TV por la MLS: minuto a minuto
En el tercer partido de la ronda 1 de los playoffs, Lionel Messi y compañía van en búsqueda de clasificar a las semifinales de la MLS.
Publicidad
Qué pasa si Inter Miami y Nashville empatan
Debido a que se trata del tercer y último partido definitorio de la llave, si no se sacan diferencian en tiempo regular, la serie conocerá su ganador a través de los penales.
Palabra autorizada
Lee también
Fútbol Internacional
"Shaqiri me recuerda a Messi, sin pelota es uno menos"
River Plate
José López: "Estuve cerca de llegar a River"
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo explicó la principal diferencia entre el Mundial que ganó Messi y si él lo lograra con Portugal: “No miento”
Fútbol Argentino