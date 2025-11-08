Es tendencia:
Inter Miami vs. Nashville EN VIVO y ONLINE vía Apple TV por la MLS: minuto a minuto

En el tercer partido de la ronda 1 de los playoffs, Lionel Messi y compañía van en búsqueda de clasificar a las semifinales de la MLS.

Por Bruno Carbajo

Inter Miami y Nashville se miden por el pase a las semifinales de la MLS.
© GettyInter Miami y Nashville se miden por el pase a las semifinales de la MLS.

Inter Miami recibe a Nashville, este sábado desde las 22, en el New Chase Stadium, por el tercer partido de la Ronda 1 de los Playoffs de la MLS. Luego de que Las Garzas de Lionel Messi ganen el primer encuentro y los Coyotes se queden con el segundo, quien resulte ganador esta noche obtendrá su boleto para las semifinales de la Conferencia Este. El encuentro es televisado por Apple TV.

Qué pasa si Inter Miami y Nashville empatan

Debido a que se trata del tercer y último partido definitorio de la llave, si no se sacan diferencian en tiempo regular, la serie conocerá su ganador a través de los penales.

