Lionel Messi ya conoce al rival de Inter Miami en los playoffs de la MLS

Luego de cerrar su participación en la fase regular de la MLS, con una victoria en condición de visitante ante Nashville por 5 a 2 con un triplete de Lionel Messi, Inter Miami ya se prepara para los playoff del certamen, instancia en la que buscará mejorar su rendimiento luego de una temprana eliminación en 2024.

Finalmente, el equipo de Javier Mascherano finalizó en la segunda posición de la Conferencia Este con 65 puntos en 34 presentaciones, producto de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Por encima suyo tan solo quedó Philadelphia Union como puntero.

De esta manera, al quedar segundo en su grupo, el equipo comandado por el ‘Jefecito’ se enfrentará ante Columbus Crew, que finalizó en la séptima posición. En la etapa de playoff, se medirán entre los elencos de la Conferencia Este y el ganador jugará ante el campeón de la Conferencia Oeste.

Cabe destacar que en este torneo estas llaves no son ida y vuelta, sino que es al mejor de tres. Es decir, siempre habrá un ganador y quien se quede con dos encuentros, avanzará a la siguiente ronda. En caso de igualar en los 90 minutos reglamentarios, habrá definición por penales en cada juego.

Al estar mejor ubicado, las Garzas iniciarán la llave en condición de local, en el Chase Stadium. Luego, irá a enfrentar a Columbus en condición de visitante, y si la serie queda igualada 1 a 1, el tercer encuentro volverá a disputarse en la cancha de Inter Miami.

Estos cuartos de final se disputarán desde el viernes 24 de octubre al domingo 9 de noviembre. El fin de semana del 22 y 23 de noviembre se jugará la semifinal de conferencia a partido único en la cancha del mejor ubicado, mientras que las finales serán entre el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes, también en un duelo único en cancha del mejor en la tabla. La gran final, será el sábado 6 de diciembre.

El cuadro de la Conferencia Este de la MLS

Philadelphia Union (1°) vs. Chicago Fire/Orlando City (9°/8°)

Inter Miami (2°) vs. Columbus Crew (7°)

FC Cincinnati (3°) vs. Nashville (6°)

Charlotte FC (4°) vs. New York City FC (5°)

