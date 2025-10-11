Los 2 refuerzos de último momento que sumó Inter Miami para jugar junto a Lionel Messi ante Atlanta United

24 horas después de la victoria 1 a 0 de la Selección Argentina ante Venezuela, Inter Miami jugará ante Atlanta United por la MLS y contará con la presencia de Lionel Messi. El equipo de Javier Mascherano afronta un partido importante para seguir en la parte alta de la Conferencia Este y, además de la participación del 10, sumó dos refuerzos para este compromiso.

A falta de pocas horas para el pitazo inicial, el equipo estadounidense anunció la contratación de Ricardo Montenegro y Samuel Basabe, dos jóvenes del Inter Miami II. “Estarán disponibles del partido en el Chase Stadium“, informó el conjunto rosa a través de sus canales oficiales.

Basabe es un lateral izquierdo de 19 años y una de las grandes promesas de la academia del club. En la MLS NEXT Pro acumula 44 encuentros oficiales y 2 asistencias, algo que convenció a Javier Mascherano de ascenderlo al primer equipo para este choque.

Montenegro, por su parte, tiene 21 años y juega de mediocampista. Con 67 apariciones y 2 pases de gol, el jugador estará a disposición del Jefecito para el partido de esta noche en el Chase Stadium.

Messi jugará ante Atlanta United

Luego de haber abandonado la concentración a primera hora del viernes y de haber visto a sus compañeros de Argentina vencer 1 a 0 a Venezuela, Messi se puso a disposición de Mascherano y jugará esta noche para Inter Miami. Con el permiso de la Selección, el 10 dirá presente en el juego de la MLS.

Las Garzas ocupan la tercera posición de la tabla de la Conferencia Este con 59 puntos, pero una victoria les permitirá alcanzar a Cincinnati en el segundo puesto. Cabe aclarar que después del choque de esta noche, solo quedará una fecha antes del inicio de los playoffs.

Publicidad

Publicidad

¿Messi vuelve a la Selección Argentina ante Puerto Rico?

“Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar el martes”, fue la respuesta de Lionel Scaloni al ser consultado sobre la presencia de Lionel Messi en el compromiso ante Puerto Rico. El DT esperará al 10 para que pueda sumar sus primeros minutos en la fecha FIFA.

ver también Lionel Messi se sumó a las condolencias por Miguel Ángel Russo