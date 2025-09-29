A qué hora juega la Selección Argentina ante Australia por el Mundial Sub 20

Este domingo, la Selección Argentina puso primera marcha en el marco del Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. En el marco de la fecha inicial del Grupo D, el conjunto comandado estratégicamente por Diego Placente se encontró frente a frente con su par de Cuba y cosechó una relativamente tranquila victoria por 3-1.

Alejo Sarco por duplicado e Ian Subiabre fueron los autores de las anotaciones del conjunto Albiceleste, que sufrió la temprana expulsión de Santiago Fernández. Por su parte, el equipo caribeño descontó por intermedio de Karel Pérez, pero lo cierto es que, en ningún pasaje del espectáculo, pudo ilusionarse con rescatar un punto.

Sin embargo, no hay tiempo para descansar. Sucede que, este miércoles, Argentina verá acción por la segunda fecha de la fase de grupos de la propia Copa del Mundo. Con el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso como testigo y como escenario, la Albiceleste chocará con Australia buscando otra victoria.

Los jugadores de la Selección Argentina celebran el triunfo ante Cuba. (Foto: Getty)

A qué hora juega Argentina ante Australia por el Mundial Sub 20 y dónde verlo

Este miércoles 1 de octubre, los de Diego Placente se enfrentarán a Australia, que cayó en su debut en el certamen por 1-0 contra Italia, desde las 20 horas de la República Argentina. Sin ningún tipo de dudas, una oportunidad inmejorable para la Albiceleste de acercarse a la próxima instancia del Mundial Sub 20 de Chile y empezar a pensar en lo que viene.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de DSports y su plataforma de streaming, DGO. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

ARQUEROS : Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.

: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia. DEFENSORES : Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres

: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.

VOLANTES : Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz

: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.

