A qué hora juega la Selección Argentina ante Marruecos por la final del Mundial sub 20: dónde ver y formaciones

El equipo de Diego Placente va por un nuevo título juvenil en la final del Mundial sub 20 de Chile. Todos los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

La Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente enfrenta a Marruecos por la final del Mundial.
La Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente enfrenta a Marruecos por la final del Mundial.

La Selección Argentina va por su séptima estrella en lo que respecta a Copas del Mundo sub 20 y su rival de turno en la ansiada final del Mundial de Chile será su par de Marruecos.

Desde las 20:00 horas de este domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo dirigido por Diego Placente buscará cerrar su participación en el certamen global con un nuevo título, algo que le es esquivo desde hace 18 años. Claro, a pesar de ser el máximo ganador de Mundiales sub 20, Argentina no lo gana desde la edición 2007. Por eso, en esta final ante Marruecos, buscará romper la mala racha.

Tras recuperar a Maher Carrizo luego de que cumpliera una fecha de suspensión, Placente deberá definir el equipo titular que saldrá a la cancha este domingo. El DT marroquí -Mohamed Ouahbi- deberá realizar un cambio obligatorio respecto a las semifinales, en las que se cargó a Francia. Es que su arquero titular, Yanis Benchaouch, se lesionó y no estará disponible para la final. El resto del equipo sería el mismo que eliminó a los galos por penales.

Las posibles formaciones de Argentina y Marruecos para la final del Mundial sub 20

El equipo titular de Argentina, a falta de confirmación oficial, sería: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Tomás Pérez, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

El de Marruecos, en cambio, sería: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naim Byar, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Othmane, Maamma, Yassir Zabiri.

Qué canal pasa Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

El encuentro entre la Albiceleste y los marroquíes, programado para este domingo 19 de octubre a las 20.00 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de la pantalla de Telefe, así como también por DSports y su plataforma online, DGo

El camino de Argentina a la final del Mundial Sub 20

El equipo comandado por Diego Placente viene con un trabajo perfecto hasta esta instancia. Terminó primero del Grupo D con 9 puntos producto de tres victorias, ante Cuba, Australia e Italia. Ya en octavos de final, se midió frente a Nigeria, seleccionado al que goleó por 4 a 0. 

En la instancia de cuartos de final, se enfrentó ante la Selección de México, una de las sensaciones del certamen, y se quedó con una sólida victoria por 2 a 0, gracias a los goles de Maher Carrizo en el primer tiempo y Tomás Silvetti en el complemento. En semis, por último, venció a Colombia por 1 a 0 por otro tanto de Silvetti. Ahora, va por el título ante Marruecos.

