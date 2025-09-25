¿Dónde se juega el Mundial Sub 20 2025?

Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, Chile será sede del torneo juvenil más importante del planeta: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Es la segunda vez que el país organiza la cita (la anterior, en 1987) y reunirá a 24 selecciones en 52 partidos. En esta ocasión, el campeón defensor será Uruguay, quien en la última Copa del Mundo disputada en Argentina se consagró tras vencer en la final a Italia en el Estadio Único de La Plata.

El camino de Argentina (Grupo D)

La Selección de Diego Placente comparte zona con Italia, Australia y Cuba y jugará su fase de grupos en Valparaíso:

28/9 – Cuba vs. Argentina (Valparaíso)

1/10 – Argentina vs. Australia (Valparaíso)

4/10 – Argentina vs. Italia (Valparaíso)

Cómo se juega: formato del Mundial Sub 20

El formato mantiene la estructura tradicional: 6 grupos de 4 equipos; avanzan a octavos los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros. Luego siguen cuartos, semifinales, tercer puesto y la gran final, que se jugará el domingo 19 de octubre.

Dónde se juega el Mundial Sub 20: ciudades y estadios

El Mundial se disputará en cuatro ciudades: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago) – 48.665 espectadores.

– espectadores. Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) – 20.575 espectadores.

– espectadores. Estadio El Teniente (Rancagua) – 12.476 espectadores.

– espectadores. Estadio Fiscal (Talca) – 16.070 espectadores.

Todos los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá

Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Brasil, México, Marruecos, España Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Italia, Australia, Cuba, Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria

La lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

El entrenador Diego Placente confirmó hace unos días estos convocados para el Mundial, con fuertes ausencias entre las que se destaca la de Franco Mastantuono, que no fue cedido por el Real Madrid:

