¿Dónde se juega el Mundial Sub 20 2025?

Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, Chile será sede del torneo juvenil más importante del planeta: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.
Es la segunda vez que el país organiza la cita (la anterior, en 1987) y reunirá a 24 selecciones en 52 partidos. En esta ocasión, el campeón defensor será Uruguay, quien en la última Copa del Mundo disputada en Argentina se consagró tras vencer en la final a Italia en el Estadio Único de La Plata.
El camino de Argentina (Grupo D)
La Selección de Diego Placente comparte zona con Italia, Australia y Cuba y jugará su fase de grupos en Valparaíso:
- 28/9 – Cuba vs. Argentina (Valparaíso)
- 1/10 – Argentina vs. Australia (Valparaíso)
- 4/10 – Argentina vs. Italia (Valparaíso)
Cómo se juega: formato del Mundial Sub 20
El formato mantiene la estructura tradicional: 6 grupos de 4 equipos; avanzan a octavos los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros. Luego siguen cuartos, semifinales, tercer puesto y la gran final, que se jugará el domingo 19 de octubre.
Dónde se juega el Mundial Sub 20: ciudades y estadios
El Mundial se disputará en cuatro ciudades: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago) – 48.665 espectadores.
- Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) – 20.575 espectadores.
- Estadio El Teniente (Rancagua) – 12.476 espectadores.
- Estadio Fiscal (Talca) – 16.070 espectadores.
Todos los grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria
La lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20
El entrenador Diego Placente confirmó hace unos días estos convocados para el Mundial, con fuertes ausencias entre las que se destaca la de Franco Mastantuono, que no fue cedido por el Real Madrid:
- ARQUEROS: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.
- DEFENSORES: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres
- Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.
- VOLANTES: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz
- DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.