Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20: jugador por jugador

Santino Barbi (6): Respondió muy bien en un mano a mano en el final y en los centros, mostrándose seguro. Sin sobresaltos.

Dylan Gorosito (6): Firme y con presencia ofensiva. Estuvo cerca de marcar nuevamente y se proyectó con criterio, generando peligro por su sector. Cumplió también en defensa.

Valente Pierani (6): Sólido en la zaga mientras estuvo en cancha. Preocupó su salida por una molestia en la rodilla cuando era de lo mejor en la defensa.

Tobías Ramírez (5): Impreciso con los pies. Evitó riesgos saliendo siempre con despejes, cometió un error en un pase atrás que derivó en un córner y luego Barbi lo salvó ante un exceso de confianza.

Julio Soler (6): Más activo en ataque que en defensa. Robó una pelota clave que generó una contra peligrosa y mostró buenas proyecciones, aunque a veces sufrió en el mano a mano.

Tomás Pérez (6): Cumplió bien como líbero, con carácter. Anuló a Gilberto Mora con una marca personal efectiva y fue tiempista en los anticipos.

Milton Delgado (6): Cumplió un rol táctico clave. Bien posicionado, cortó avances y relevó correctamente. Sacrificó su amarilla para frenar una contra rival, aunque no pudo tener su habitual influencia con la pelota.

Valentino Acuña (5): Empezó bien por izquierda, pero se fue apagando, con poca participación y precisión. Fue reemplazado en el primer tiempo.

Mayer Carrizo (7): De lo mejor de Argentina. Convirtió el gol del 1-0 tras un rebote, asistió a Gorosito en una clara y fue desequilibrante, rápido y confiado con la pelota.

Alejo Sarco (6): Potencia pura. Su remate generó el gol de Carrizo y presionó constantemente la salida rival. Intenso e incómodo para los defensores.

Gianluca Prestianni (7): La figura. Desequilibrante por ambas bandas y también por el centro. Gambeta, velocidad y visión de juego para generar sociedades y ser impredecible.

Ingresaron

Juan Manuel Villalba (7): Ingresó por la lesión de Pierani y se adaptó rápido. Terminó siendo clave con una asistencia exquisita a Silvetti en el segundo gol y sacó una sobre la línea en el final.

Mateo Silvetti (7): Entró y aprovechó su oportunidad. En su primera acción, se filtró entre los centrales con potencia y definió con categoría para el 2-0.

Tobías Andrada (6): Ingreso discreto pero correcto. Aportó equilibrio y control en la mitad de cancha para que Argentina mantuviera el dominio del juego.

Jan Subiabre (6): Ingreso con altibajos, aunque picante. Casi convierte un golazo desde fuera del área y mostró el desequilibrio que lo caracteriza.

Santino Andino (-): ingresó sobre el final y no alcanzó a influir notablemente en el juego.