Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20: jugador por jugador

Las calificaciones de los futbolistas de la Albiceleste en la victoria 2-0 ante la Tri en Santiago de Chile.

Por Bruno Carbajo

La Selección Argentina Sub 20 se metió en las semifinales del Mundial Sub 20.
© Prensa AFALa Selección Argentina Sub 20 se metió en las semifinales del Mundial Sub 20.

Santino Barbi (6): Respondió muy bien en un mano a mano en el final y en los centros, mostrándose seguro. Sin sobresaltos.

Dylan Gorosito (6): Firme y con presencia ofensiva. Estuvo cerca de marcar nuevamente y se proyectó con criterio, generando peligro por su sector. Cumplió también en defensa.

Valente Pierani (6): Sólido en la zaga mientras estuvo en cancha. Preocupó su salida por una molestia en la rodilla cuando era de lo mejor en la defensa.

Tobías Ramírez (5): Impreciso con los pies. Evitó riesgos saliendo siempre con despejes, cometió un error en un pase atrás que derivó en un córner y luego Barbi lo salvó ante un exceso de confianza.

Julio Soler (6): Más activo en ataque que en defensa. Robó una pelota clave que generó una contra peligrosa y mostró buenas proyecciones, aunque a veces sufrió en el mano a mano.

Tomás Pérez (6): Cumplió bien como líbero, con carácter. Anuló a Gilberto Mora con una marca personal efectiva y fue tiempista en los anticipos.

Publicidad

Milton Delgado (6): Cumplió un rol táctico clave. Bien posicionado, cortó avances y relevó correctamente. Sacrificó su amarilla para frenar una contra rival, aunque no pudo tener su habitual influencia con la pelota.

Valentino Acuña (5): Empezó bien por izquierda, pero se fue apagando, con poca participación y precisión. Fue reemplazado en el primer tiempo.

Mayer Carrizo (7): De lo mejor de Argentina. Convirtió el gol del 1-0 tras un rebote, asistió a Gorosito en una clara y fue desequilibrante, rápido y confiado con la pelota.

Publicidad

Alejo Sarco (6): Potencia pura. Su remate generó el gol de Carrizo y presionó constantemente la salida rival. Intenso e incómodo para los defensores.

Gianluca Prestianni (7): La figura. Desequilibrante por ambas bandas y también por el centro. Gambeta, velocidad y visión de juego para generar sociedades y ser impredecible.

Ingresaron

Juan Manuel Villalba (7): Ingresó por la lesión de Pierani y se adaptó rápido. Terminó siendo clave con una asistencia exquisita a Silvetti en el segundo gol y sacó una sobre la línea en el final.

Publicidad

Mateo Silvetti (7): Entró y aprovechó su oportunidad. En su primera acción, se filtró entre los centrales con potencia y definió con categoría para el 2-0.

Tobías Andrada (6): Ingreso discreto pero correcto. Aportó equilibrio y control en la mitad de cancha para que Argentina mantuviera el dominio del juego.

Jan Subiabre (6): Ingreso con altibajos, aunque picante. Casi convierte un golazo desde fuera del área y mostró el desequilibrio que lo caracteriza.

Publicidad

Santino Andino (-): ingresó sobre el final y no alcanzó a influir notablemente en el juego.

El padre de Benjamín Cremaschi habló de su elección por Estados Unidos, la salida de Inter Miami y una posible final con Argentina en el Mundial Sub 20

ver también

El padre de Benjamín Cremaschi habló de su elección por Estados Unidos, la salida de Inter Miami y una posible final con Argentina en el Mundial Sub 20

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Juan Carlos Ferrero eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Nadal y Federer: “No hay debate”
Tenis

Juan Carlos Ferrero eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Nadal y Federer: “No hay debate”

El golazo de Lionel Messi para Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS: cómo quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo
Lionel Messi

El golazo de Lionel Messi para Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS: cómo quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Gallardo confirmó los convocados de River para recibir a Sarmiento
River Plate

Gallardo confirmó los convocados de River para recibir a Sarmiento

El impresionante apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara a su continuidad en Alpine: “Está en buena forma”
FÓRMULA 1

El impresionante apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara a su continuidad en Alpine: “Está en buena forma”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo