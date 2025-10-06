En México ya se ven ganándole a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20

Los resultados del domingo en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 completaron las llaves de los Octavos de Final. Es decir, ya están los 16 competidores que superaron la Fase de Grupos (los 6 ganadores de cada zona, los 6 segundos y los cuatro mejores terceros) y todos saben cómo será su camino aspiracional hacia el título que se definirá el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de la ciudad de Santiago.

Y dentro de esa claridad, se supo que, en caso de que la Selección Argentina desplace a su rival en los Octavos de Final que será el siempre complicado Nigeria (de hecho fue el contrincante que eliminó a la Albiceleste del Mundial Sub 20 en el que hizo de local en 2023, curiosamente, también en los Octavos de Final), tendrá que verse las caras con Chile o con México.

El combinado trasandino, anfitrión del certamen, se enfrentará a los aztecas este martes 7 de octubre en Valparaíso. Por lo que la Argentina sabe que su próximo casillero en el campeonato juvenil -siempre en el plano hipotético- será ante un rival con el que tiene pica. Incluso, en caso de ser Chile, el clima será totalmente hostil, pues así lo fue en sus primeros tres partidos en los que jugó contra Cuba, Australia e Italia.

No obstante, en México piensan que no habrá duelo sudamericano en los Cuartos de Final. Por lo menos así lo dejaron en evidencia con las primeras reacciones procedentes desde Norteamérica que brotaron en las distintas plataformas de redes sociales, apenas se supo del cuadro de los Octavos de Final del Mundial Sub 20 2025.

”Si México pasa y se enfrenta a Argentina, ahí quedarán en Cuartos los pechofríos”, ”Argentina se queda en Cuartos y van a andar de chillones” y ”si México le gana a Chile y a Argentina será candidata al título”, son algunas de las opiniones que se pueden leer respecto al cruce que se podría disputar el próximo sábado 11 de octubre.

No obstante, también hay algunos hinchas mexicanos que ven caer a la Selección Argentina con Nigeria, en el duelo que se llevará a cabo este miércoles 8 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Martes, 7 de octubre de 2025

Ucrania vs. España

Chile vs. México

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Colombia vs. Sudáfrica

Argentina vs. Nigeria

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

Jueves, 9 de octubre de 2025

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

