Argentina vs. Australia por el Mundial sub 20: formaciones, dónde ver y cómo clasifica la Selección a octavos de final

Luego de su victoria inicial ante Cuba en un partido que resultó más complicado de lo esperado por una temprana expulsión, la Selección Argentina buscará sumar nuevamente de a tres y asegurarse un lugar en los octavos de final del Mundial Sub 20. Su rival en el estadio Elías Figueroa de Valparaiso será Australia, que viene de perder en su primer partido y necesita sumar de a tres.

Argentina quedó como líder del Grupo B luego del triunfo por 3 a 1 vs. Cuba, en el que Alejo Sarco fue figura con un doblete y el futbolista de River, Ian Subiabre, también se subió al marcador. Karel Pérez marcó el único gol de Cuba.

El seleccionado argentino jugó 80 minutos ocn un hombre de menos, con la expulsión de Santiago Fernández a los 10 minutos de juego. Obviamente, el central no estará disponible para jugar contra Australia y se espera que su lugar lo ocupe Julio Soler, para de esta manera mover a Juan Villalba a la zaga central.

Argentina deberá modificar el XI inicial que jugó contra Cuba. (X/@argentina)

El equipo oceánico cayó en su debut, fue derrota por la mínima (0-1) vs. Italia, el otro equipo que forma parte del Grupo B. Necesita empezar a sumar si quiere hacerse con uno de los cupos para los octavos de final, donde clasifican primero y segundo de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

La realidad indica que Australia y Argentina se vieron las caras dos veces en el pasado mes de junio, dos partidos que quedaron en manos del combinado argentino por 2-1 y 2-0, respectivamente, y que hablan de una superioridad albiceleste, al menos en la consideración previa.

Este partido se disputará el próximo miércoles 1° de octubre, a las 20.00 horas de Argentina, y podrá verse en vivo tanto a través de DSports y Telefe.

Las posibles formaciones del partido

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastian Espósito, Panagiotis Kikianis, Fabian Talladira; Rhys Youlley, Paul Michel Okon-Engstier, Alexander Badolato, Daniel Bennie; Musa Toure, Luka Jovanovic; DT: Trevor Morgan