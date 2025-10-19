La final del Mundial de Chile Sub 20 tiene a Argentina y Marruecos como los grandes protagonistas, quienes definen el torneo después de una gran performance a lo largo de todos sus encuentros.

Ambos seleccionados son firmes candidatos al título, sobre todo por el material futbolístico que tienen y por cómo llegaron hasta esta instancia, donde también se encargaron de eliminar a diferentes equipos con muy buenos jugadores.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20?

Si Argentina gana , sin importar el resultado, automáticamente se consagrará campeón del Mundial de Chile Sub 20.

Si Argentina empata, habrá prórroga. Serán dos tiempos de 15 minutos cada uno, sin gol de oro. Por lo tanto, de persistir la igualdad, se definirá por penales.

Si Argentina pierde, sin tener en cuenta el resultado, Marruecos será el campeón.

Maher Carrizo, figura de Argentina. (Getty Images)

Colombia se quedó con el tercer puesto

Tras caer en las semifinales frente a Argentina, el combinado colombiano debió enfrentarse a Francia, que también había perdido pero ante Marruecos. El sábado 18 de octubre se llevó a cabo el partido correspondiente al tercer puesto, que quedó en poder de los sudamericanos tras el 1-0 por el gol de Oscar Perea.

El camino de Argentina a la final

Argentina llegó a la final del Mundial sub 20 habiendo ganado sus seis partidos en la competencia. Se quedó con el primer lugar del Grupo D tras vencer a Cuba, Australia e Italia. Luego, en Octavos de Final, superó a Nigeria, en Cuartos hizo lo propio con México y en Semifinales se impuso ante Colombia.

Fecha 1: Argentina 3-1 Cuba

Argentina 3-1 Cuba Fecha 2: Argentina 4-1 Australia

Argentina 4-1 Australia Fecha 3: Argentina 1-0 Italia

Argentina 1-0 Italia Octavos : Argentina 4-0 Nigeria

: Argentina 4-0 Nigeria Cuartos : Argentina 2-0 México

: Argentina 2-0 México Semifinal: Argentina 1-0 Colombia

El camino de Marruecos a la final

Marruecos, por su parte, se quedó con el Grupo C, también llamado el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial sub 20, ya que incluía a los campeones de Sudamérica, Norteamérica y Europa: Brasil, México y España. Los africanos ganaron sus primeros dos partidos ante La Roja y el Scratch y cayeron contra los aztecas. Eso fue suficiente para ganar el grupo con seis puntos. Corea del Sur, Estados Unidos y Francia fueron sus víctimas en las rondas de eliminación directa.

Fecha 1: Marruecos 2-0 España

Fecha 2: Marruecos 2-1 Brasil

Fecha 3: Marruecos 0-1 México

Octavos: Marruecos 2-1 Corea del Sur

Cuartos: Marruecos 3-1 Estados Unidos

Semifinal: Marruecos 1-1 Francia (5-4 pen.)

El cuadro del Mundial de Chile Sub 20