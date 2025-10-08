Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Después de una fase de grupos perfecta, la Selección Argentina dice presente en los octavos de final del Mundial Sub 20 enfrentando a Nigeria. Desde las 16:30, el equipo de Diego Placente chocará ante el combinado africano en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El encargado de impartir justicia en el compromiso de esta tarde en Chile es Maurizio Mariani, un árbitro italiano de 43 años con mucha experiencia. Será su tercer partido en esta competición, tras haber dirigido la victoria de Egipto sobre Chile y el empate entre México y Brasil.

Mariani nació en Roma y es internacional desde 2019. En su carrera dirigió partidos de Serie A, Champions League, Europa Legue, Eliminatorias, entre otros. Además, dirigió tres partidos de la última Copa América, gracias al programa de intercambio de UEFA y CONMEBOL.

El italiano jamás dirigió a la Selección Argentina (en ninguna categoría) ni a un equipo albiceleste. Sin embargo, tiene antecedentes con equipos de sudamericanos en la Copa América como la goleada 5 a 0 de Colombia a Panamá , la derrota 2-0 de Bolivia ante Estados Unidos y el 3-0 de Venezuela a Jamaica.

El equipo arbitral de Argentina vs. Nigeria

En campo, Mariani contará con la asistencia de Daniele Bindoni y Albergo Tengoni como jueces de línea. Por otra parte, los marroquíes Jalal Jayed y Lahsen Azgaou oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Cabe recordar que en esta competencia no hay árbitros de VAR, debido a la implementación del sistema FVS (Football Video Support). A diferencia del modelo habitual, donde los jueces de la cabina llaman al principal, esta vez son los entrenadores quienes solicitan las revisiones a través de una tarjeta verde.

Cómo llegan Argentina y Nigeria al partido de octavos de final

La Selección Argentina alcanzó los octavos de final como líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal.

Por parte de Nigeria, su clasificación se dio como uno de los mejores terceros. El seleccionado africano formó parte del Grupo F, donde cayó ante Noruega (0-1), venció a Arabia Saudita (3-2) y cerró con un empate ante Colombia (1-1).

