Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

La Albiceleste va por un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. FIFA designó a un juez europeo y con experiencia.

Por Joaquín Alis

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20
© Getty ImagesQuién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Después de una fase de grupos perfecta, la Selección Argentina dice presente en los octavos de final del Mundial Sub 20 enfrentando a Nigeria. Desde las 16:30, el equipo de Diego Placente chocará ante el combinado africano en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El encargado de impartir justicia en el compromiso de esta tarde en Chile es Maurizio Mariani, un árbitro italiano de 43 años con mucha experiencia. Será su tercer partido en esta competición, tras haber dirigido la victoria de Egipto sobre Chile y el empate entre México y Brasil.

Mariani nació en Roma y es internacional desde 2019. En su carrera dirigió partidos de Serie A, Champions League, Europa Legue, Eliminatorias, entre otros. Además, dirigió tres partidos de la última Copa América, gracias al programa de intercambio de UEFA y CONMEBOL.

El italiano jamás dirigió a la Selección Argentina (en ninguna categoría) ni a un equipo albiceleste. Sin embargo, tiene antecedentes con equipos de sudamericanos en la Copa América como la goleada 5 a 0 de Colombia a Panamá , la derrota 2-0 de Bolivia ante Estados Unidos y el 3-0 de Venezuela a Jamaica.

El equipo arbitral de Argentina vs. Nigeria

En campo, Mariani contará con la asistencia de Daniele Bindoni y Albergo Tengoni como jueces de línea. Por otra parte, los marroquíes Jalal Jayed y Lahsen Azgaou oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Cabe recordar que en esta competencia no hay árbitros de VAR, debido a la implementación del sistema FVS (Football Video Support). A diferencia del modelo habitual, donde los jueces de la cabina llaman al principal, esta vez son los entrenadores quienes solicitan las revisiones a través de una tarjeta verde.

Publicidad

Cómo llegan Argentina y Nigeria al partido de octavos de final

La Selección Argentina alcanzó los octavos de final como líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal.

Por parte de Nigeria, su clasificación se dio como uno de los mejores terceros. El seleccionado africano formó parte del Grupo F, donde cayó ante Noruega (0-1), venció a Arabia Saudita (3-2) y cerró con un empate ante Colombia (1-1).

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

ver también

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

De rechazar a la Selección Argentina a creer que puede ganar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos: “No nos sentimos amenazados por nadie”

ver también

De rechazar a la Selección Argentina a creer que puede ganar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos: “No nos sentimos amenazados por nadie”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El crudo relato de una figura del Real Madrid y la Selección de Brasil tras su rotura de ligamentos: “Pensé en dejar el fútbol”
Fútbol Internacional

El crudo relato de una figura del Real Madrid y la Selección de Brasil tras su rotura de ligamentos: “Pensé en dejar el fútbol”

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres
Fútbol Argentino

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

Un club del Ascenso echó a su abogado luego de la presentación de Milei en el Movistar Arena
Offside

Un club del Ascenso echó a su abogado luego de la presentación de Milei en el Movistar Arena

El mensaje a Argentina de Gilberto Mora, figura de México Sub 20, tras golear a Chile
Selección Argentina

El mensaje a Argentina de Gilberto Mora, figura de México Sub 20, tras golear a Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo