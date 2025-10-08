Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

Si hay una nación contra la que la Selección Argentina se ha enfrentado reiteradamente en copas del mundo, esa es la de Nigeria. Y el Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile no es la excepción; Argentina vs. Nigeria será el partido de octavos de final que se disputará este miércoles 8 de octubre desde las 16:30hs, y necesitará de una sede a la altura.

Es por ello que Argentina dejará Valparaíso, donde disputó toda la Fase de Grupos, para viajar a Santiago. Argentina vs. Nigeria se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, o simplemente, Estadio Nacional. Un recinto con capacidad para más de 48,000 espectadores, más del doble de los 20,500 que entraban en el Elías Figueroa de Valparaíso.

El Estadio Nacional es el principal de Chile. (FIFA)

Se trata del estadio más importante del país trasandino, ubicado dentro del parque deportivo que ocupa unas 64 hectáreas en la comuna de Ñuñoa, y que fue inaugurado en 1938, y es la casa de la selección chilena desde entonces. Es el estadio en el que más partidos han sido jugados de la Copa América con 74; el segundo que ha recibido más finales de la Copa Libertadores, once, y donde más veces ha sido entregado su trofeo, ocho. Además, allí se jugó la final del Mundial de 1962.

El Estadio Nacional fue sede de eventos deportivos más allá del fútbol, como los Panamericanos 2023.

Cómo llegan Argentina y Nigeria al partido de octavos de final

La Selección Argentina alcanzó los octavos de final como líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal.

Por parte de Nigeria, su clasificación se dio como uno de los mejores terceros. El seleccionado africano formó parte del Grupo F, donde cayó ante Noruega (0-1), venció a Arabia Saudita (3-2) y cerró con un empate ante Colombia (1-1).

Es que en el último Mundial Sub 20, disputado hace dos años en suelo argentino, el combinado nacional cayó en esta instancia ante Nigeria por 2-0, tras una fase de grupos muy similar, en la que había ganado sus tres partidos.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Nigeria

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

La posible alineación de Nigeria vs. Argentina

Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi.