Costa de Marfil jugará contra Alemania sin uno de sus titulares: no pudo ingresar a Canadá

La visa de Elye Wahi para ingresar a suelo canadiense fue rechazada y no podrá defender los colores de la Selección de Costa de Marfil en un partido clave por la fase de grupos.

Costa de Marfil comenzó con el pie derecho el Mundial 2026, venciendo por 1 a 0 a Ecuador en su estreno, en un partido realmente duro por la fase de grupos. Sin embargo, las buenas noticias para los africanos se detuvieron allí, ya que uno de sus futbolistas no estará disponible para el segundo partido: Elye Wahi.

Elye Wahi, titular en la delantera marfileña en la primera fecha, no podrá jugar el segundo partido de la fase de grupos, pactado para este sábado 20 de junio contra Alemania, en Toronto. A Elye Wahi le fue negado su ingreso a Canadá y por ello no será parte del equipo que enfrentará a Alemania.

Elye Wahi no pudo ingresar a Canadá con la Federación Marfileña y no jugará contra Alemania. (Getty)

Si bien precisiones oficiales no fueron compartidas, el actual futbolista del OGC Niza de la Ligue 1 es una baja importante para los Elefantes. El delantero de 23 años fue titular en el primer encuentro y se perfilaba para seguir siendo la opción inicial en la ofensiva, junto a Traoré.

Se espera que su lugar sea ocupado o bien por Bonny o por Amad Diallo, quien ingresó en la segunda parte para convertir el gol del triunfo en el primer partido.

El comunicado de la Federación de Costa de Marfil

La Federación de Costa de Marfil (FIF) aporta precisiones sobre Elye Wahi.

La Federación de Costa de Marfil ha tomado conocimiento de los diversos artículos e informaciones publicados en la jornada del miércoles 17 de junio de 2026 sobre el internacional marfileño Elye Wahi.

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Hasta la fecha, la FIF no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo en su contra. En este período particularmente delicado, la FIF brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil. L

a FIF informa también que el jugador no podrá realizar el desplazamiento con la delegación a Canadá. En efecto, las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa.

Elye Wahi permanecerá, por tanto, en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo. La Federación Ivoiriana de Fútbol continuará siguiendo la situación con atención y comunicará toda información oficial útil.

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Grupo E del Mundial 2026

El fixture del Grupo E