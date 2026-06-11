¿Cuántos cambios se pueden hacer en un partido del Mundial 2026? Regla de sustituciones y modificaciones

El Mundial 2026 trae modificaciones en varias reglas, entre ellas, los cambios que se pueden realizar durante los partidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 mantiene el sistema de cinco sustituciones por partido que se implementó en Qatar 2022, permitiendo a los entrenadores mayor flexibilidad táctica para ajustar sistemas, refrescar líneas defensivas, mediocampistas y ofensivas, y gestionar el desgaste físico de sus futbolistas. Sin embargo, esta edición trae importantes cambios reglamentarios que afectan directamente cómo y cuándo se pueden ejecutar estos cambios durante los encuentros.

El número de sustituciones permitidas en el Mundial 2026

Cada equipo podrá realizar un máximo de cinco cambios durante el tiempo reglamentario del partido. Esta cifra representa la continuidad del formato establecido en el certamen de Qatar 2022, cuando la FIFA aprobó aumentar el límite desde las tradicionales tres sustituciones que rigieron durante décadas. El incremento en el número de modificaciones fue impulsado inicialmente para reducir el desgaste físico de los futbolistas en calendarios cada vez más exigentes a nivel internacional.

Los cambios modernos han transformado completamente la estrategia de los entrenadores en competiciones de élite. Los directores técnicos ahora pueden ajustar sistemas tácticos en tiempo real, responder mejor a la exigencia física de los partidos y refrescar diferentes líneas del equipo. En un torneo tan demandante como la Copa del Mundo, que se dispute en México, Estados Unidos y Canadá, esta herramienta resulta fundamental para mantener la competitividad en encuentros disputados bajo altas temperaturas y presión constante.

Los cambios no podrán tardar más de 10 segundos. De lo contrario, los equipos jugarán un minutos con un futbolista menos. Getty Images.

Evolución histórica de las reglas de sustituciones

El sistema de sustituciones ha experimentado una transformación radical a lo largo de la historia de los Mundiales. Entre 1930 y 1954, durante las primeras ediciones de la Copa del Mundo, los cambios simplemente no existían. Los equipos debían disputar el partido completo con los mismos once jugadores que iniciaban el encuentro, lo que significaba que una lesión obligaba al equipo a continuar en inferioridad numérica.

En Estados Unidos 1994, se permitió un segundo cambio adicional, además de una sustitución exclusiva para el portero en caso de lesión. Francia 1998 estableció oficialmente el límite de tres cambios sin importar la posición de los jugadores, un formato que permaneció durante muchos años, incluyendo el Mundial de Rusia 2018. La gran transformación llegó en Qatar 2022, cuando se aprobó el uso de cinco cambios por partido, medida que ahora continúa en el torneo de 2026 bajo organización de Gianni Infantino y la FIFA.

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Nueva regla de los 10 segundos para ejecutar sustituciones

El cambio reglamentario más significativo no está en la cantidad de sustituciones, sino en cómo y cuándo se pueden ejecutar. El futbolista reemplazado dispondrá de un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego por la línea más cercana, según explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Esta medida busca reducir deliberadamente las interrupciones provocadas por los cambios, especialmente en los minutos finales de los encuentros cuando los equipos intentan quemar tiempo.

Si el jugador sustituido supera ese límite de diez segundos, el ingreso del sustituto quedará postergado hasta la siguiente interrupción del partido, siempre después de transcurrir un minuto de juego. Durante ese lapso, el equipo actuará con un jugador menos, penalización que se aplicó por primera vez en el amistoso Islandia vs. Japón disputado en el Estadio Nacional de Tokio. La sanción ya ha sido probada con buenos resultados en competiciones como la MLS norteamericana.

Los laterales tendrán una tolerancia de 5 segundos. Getty Images.

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Otras modificaciones reglamentarias en saques y atención médica

Las reformas aprobadas por la IFAB (International Football Association Board) trascienden las sustituciones e impactan múltiples aspectos del juego. Cuando el árbitro considere que un equipo demora deliberadamente la reanudación, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos para los saques de banda. Si el saque no se ejecuta dentro de ese plazo, la posesión pasará al rival. En los saques de arco, la consecuencia es más grave: se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.

En materia de atención médica, cuando un futbolista reciba asistencia dentro del campo y el partido se detenga por esa situación, deberá permanecer fuera durante un minuto antes de poder regresar. Esta disposición combate los “tiempos muertos tácticos” donde los equipos aprovechaban las supuestas lesiones de porteros para recibir instrucciones técnicas en la banda, una práctica cada vez más frecuente en las competiciones internacionales modernas.

Objetivos de la FIFA en la modernización reglamentaria

La intención central de todas estas modificaciones, aprobadas por Pierluigi Collina y la FIFA, es básicamente aumentar el tiempo efectivo de juego y desalentar conductas que afecten la continuidad de los encuentros. El nuevo formato de 48 selecciones en el Mundial 2026 exigía ajustes reglamentarios para mantener el ritmo y garantizar espectáculo dinámico en un torneo histórico sin precedentes.

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Con más sustituciones permitidas y nuevas reglas para agilizar el ritmo de juego, se espera un Mundial más dinámico, competitivo y físicamente intenso. Los entrenadores deberán ser más estratégicos en el uso de sus cambios, los jugadores tendrán menos oportunidades para quemar tiempo deliberadamente, y los árbitros contarán con herramientas más precisas para aplicar las reglas de manera uniforme durante los 104 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo 2026.