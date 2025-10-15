Es tendencia:
Es argentino, jugó en San Lorenzo y salvó a México de otro papelón frente a Conmebol

El cordobés Germán Berterame salvó a México de otra derrota, después de haber sido humillado por Colombia.

Por Germán Carrara

German Berterame hizo el gol de México en el empate con Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara.
La Selección de México vive un momento de crisis que está desesperando a prácticamente todo el país, pues todo indica que no llegará de la mejor manera a la Copa del Mundo en la que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá en apenas 8 meses (el partido inaugural será el 11 de junio, justamente, en el Estadio Azteca).

Es que después de vencer a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro de la Concacaf en junio pasado, empató con Japón y Corea del Sur en septiembre y perdió 4 a 0 con Colombia en el primero de los partidos de la fecha FIFA de octubre, un resultado que desestabilizó el buen clima que el combinado que comanda Javier Aguirre venía teniendo con los hinchas.

Por eso, a pesar de ser simplemente un amistoso, la tensión se respiraba en el aire del Estadio Akron de Guadalajara, escenario que albergó el compromiso de la Selección de México contra otro representante de Conmebol, en este caso, la Ecuador de Sebastián Beccacece. Y lo cierto es que, esta vez, los aztecas zafaron, puesto que lograron un empate que, si bien futbolísticamente no deja sacar muchas conclusiones favorables, calmó las aguas.

Pero lo curioso es que el que de alguna manera se vistió de bombero para apagar el incendio del equipo nacional mexicano no fue ningún jugador propio, sino un argentino nacionalizado mexicano (trámite al que pudo acceder dado que milita en la Liga MX desde el 2019 cuando arribó al Atlético San Luis procedente de San Lorenzo de Almagro).

Se trata del cordobés Germán Berterame (quien también tuvo su paso por Patronato y que jugó el Mundial Sub 17 2015 con Argentina) que jugó los últimos cuatro partidos con México y que anotó su primer tanto ante Ecuador, para un transitorio 1 a 0 que más tarde fue igualado por Jordy Alcívar con un remate desde el punto del penal. Por cierto, el nacido en Villa María fue reemplazado a los 61 minutos, por otro argentino, Santiago Giménez.

Javier Aguirre destacó la participación de Germán Berterame vs. Ecuador

Javier Aguirre, DT de México, describió la situación de su equipo respecto al puesto de centrodelantero, para el cual cuenta tanto con Berterame como con Giménez: “Germán está haciendo goles, ‘Memote’ tiene un problema serio, y Ángel Sepúlveda ya está de regreso. Entonces, con eso nos movemos”.

Y sobre el ex San Lorenzo agregó: “Estoy tranquilo en esa posición, porque la vez pasada con Corea hicieron gol los dos Jiménez; hoy hace ‘Berte’ y tuvo el palo contra Colombia; es un jugador que está de dulce, como se dice, y es mexicano, hay que aprovecharnos”.

Batalla campal en las gradas del México vs. Ecuador

