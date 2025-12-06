Es tendencia:
La Selección Argentina va por el Mundial más difícil de toda la historia

Es cierto que la Albiceleste contará con un grupo realmente accesible, pero el camino hacia la final luce extremadamente complicado.

Por Julián Giacobbe

Lionel Scaloni ya analiza a los rivales.
¿El Mundial 2026 empieza en los 16avos de final? Es lo que muchos están comentando, subestimando el grupo de la Selección Argentina, que en sí es accesible. Es mucho más sencillo que España enfrentando a Uruguay o Francia contra Senegal, pero el posible camino posterior de la Albiceleste invita a la épica y también a pensar si será un Mundial muy jodido.

Argentina va a comenzar sus andanzas en el próximo Mundial contra la selección de Argelia, un conjunto que tiene a Luca Zidane, hijo de Zinedine, entre sus filas, pero que no tiene tantas estrellas. Están Riyad Mahrez e Ibrahim Maza, además de contar con dos laterales con mucha llegada y también Mohamed Amoura, goleador en la fase de clasificación.

En el segundo partido, los de Lionel Scaloni enfrentarán a Austria, el combinado más difícil de la zona. Su entrenador es Ralf Rangnick, que supo armar equipos muy buenos en Alemania, siendo considerado como el padre futbolístico de Thomas Tuchel y también de Jürgen Klopp. Y, aunque David Alaba es el gran referente, suele estar bastante tiempo lesionado. También cuentan con Kevin Danzo, Stefan Posch, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

Luego finalizamos el grupo ante Jordania, ya posiblemente clasificados. Se trata de un combinado debutante en los Mundiales y sin grandes estrellas. Casi todos sus jugadores, salvo Musa Al-Taamari, son del ámbito local y no tienen demasiada calidad. Y después de este rival asiático empieza lo que es para muchos, el verdadero Mundial.

Los mata-mata van a ser realmente difíciles. El 16avos de final, si Argentina queda primera y España o Uruguay segundos, va contra ellos. Lo mismo a la inversa. Y ponele que seguimos avanzando: en octavos de final te puede tocar la Paraguay de Gustavo Alfaro, la Egipto de Mohamed Salah o Australia, un conjunto que ya nos cruzamos en Qatar 2022 y no fue sencillo.

Lo que puede pasar más adelante ya es incierto, pero en cuartos de final podés tener a Portugal, lo que sería una edición especial del clásico entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya no con las camisetas de Barcelona y Real Madrid, sino con las de sus respectivos seleccionados. Contra Brasil e Inglaterra te podés cruzar recién en semifinales y son dos candidatos al título.

Por último, según ciertas posibilidades, Argentina podría cruzarse en la final con España, pero también con Francia. Es decir, pase lo que pase, la Albiceleste podría tener un camino realmente difícil de cara a la final. Está bien, ganar los Mundiales siempre implica vencer a grandes equipos, pero no es lo mismo hacerlo frente a conjuntos sin tanta historia, con el respeto que te merece una Croacia, que chocar con Inglaterra.

Estamos hablando de posibles rivales con muchas figuras y con grandes bancos de suplentes, que compiten entre sí para ver quién tiene el mejor plantel y el que tiene más variantes en todo el planeta. De por sí, el Mundial de 48 equipos implica la aparición de muchos conjuntos nuevos, pero los protagonistas parece que serán los mismos. Al menos en las predicciones, podemos pensar, soñar o asustarnos un poquito de cara al Mundial 2026.

