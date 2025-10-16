La selección que le dio un millón de euros a cada jugador del plantel tras lograr la clasificación al Mundial 2026

Luego de la Fecha FIFA de octubre, 28 selecciones ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026, y restan otros 20 cupos por confirmarse en las próximas jornadas de competencia internacional para completar la Copa del Mundo con más participantes en toda su historia.

Por si no fuera suficiente premio participar de dicha competición histórica, uno de los planteles que logró la clasificación en esta última Fecha FIFA también recibió un importante beneficio económico por el logro cosechado. El seleccionado de Arabia Saudita se hizo con un millón de euros por jugador luego de consumar su clasificación al Mundial 2026.

Esto se dio luego del empate por 0 a 0 en condición de local contra Iraq, que le permitió a los árabes quedarse con el Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias AFC rumbo al Mundial 2026, por diferencia en cantidad de goles a favor contra su rival de turno. Ambos habían igualado con 4 puntos en la cima del grupo, y en diferencia de gol (+1), pero los árabes convirtieron tres tantos, mientras que Iraq solo uno.

Arabia Saudita clasificó al Mundial 2026 y todos sus jugadores recibieron un millón de euros como premio.

En cualquier caso, los dirigidos por el alemán Hervé Renard lograron su boleto para participar del torneo que se disputará a mediados del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Historial de Arabia Saudita en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 significará la séptima participación de Arabia Saudita en los mundiales, y la tercera de forma consecutiva, tras clasificar a Rusia 2018 y Qatar 2022 luego de ausentarse en las dos ediciones previas (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Publicidad

Publicidad

No obstante, solo en el primero de sus siete mundiales disputados, Arabia pudo avanzar de la Fase de Grupos, alcanzando los octavos de final en Estados Unidos 1994, torneo en el que jugaron 24 selecciones y donde cayó ante Suecia en la mencionada instancia.

El Mundial de 1994 fue la primera y mejor participación de Arabia en los mundiales, llegando a octavos de final.

Sus siguientes mundiales fueron Francia 1998. Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y luego hubo una espera de doce años para volver en Rusia 2018 y cerrar con Qatar 2022, todas competiciones donde se quedó en fase de grupos.

Publicidad