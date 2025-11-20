Mientras Messi y Cristiano Ronaldo van por su sexta participación, los 5 cracks que no estarán en el Mundial 2026

Solamente quedan seis lugares disponibles para conocer a todos los países que disputarán la primera edición de la Copa del Mundo con 48 seleccionados. Será en 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, donde quedará sentenciado que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo alcanzarán un récord sin igual: serán los únicos futbolistas en alcanzar su sexta edición mundialista.

Así como los más grandes jugadores del siglo XXI tendrán una nueva chance de representar a Argentina y Portugal, respectivamente, también quedaron definidos los cruces correspondientes a los repechajes. Pero en ellos, habrá cinco cracks que ni siquiera participarán de los mismos, por lo que se perderán el torneo.

Victor Osimhen

Nigeria luchó hasta el final para llegar al repechaje; sin embargo, empató frente a la República Democrática del Congo y cayó a través de la tanda de penales.

Victor Osimhen, estrella de Nigeria. (Getty Images)

Dominik Szoboszlai

La derrota de Hungría frente a Irlanda dejó a Dominik Szoboszlai sin la oportunidad de disputar su primera edición mundialista, y deberá observar la competencia por televisión.

Dominik Szoboszlai no estará con Hungría en el Mundial 2026. (IMAGO)

Jan Oblak

Todo hace creer que Jan Oblak se retirará de la actividad sin tener la chance de disputar un Mundial con la camiseta de Eslovenia. Para esta edición, quedó muy lejos. Y a la próxima cita, en 2030, llegaría con 37 años. Algo complejo, pero no imposible.

Jan Oblak no pudo llevar a Eslovenia a la cita mundialista. (Getty Images)

Dušan Vlahović

El delantero de Juventus no pudo ayudar a que Serbia llegara a su decimocuarta cita mundialista, y observará el certamen desde su domicilio tras participar de Qatar 2022.

Dušan Vlahović y Serbia se pierden el Mundial 2026. (Getty Images)

Khvicha Kvaratskhelia

El crack de Paris Saint-Germain, que sorprendió a todos en la última edición de la Eurocopa, tendrá que mirar el Mundial 2026 por la pantalla del televisor. Fueron nulas las chances que tuvo Georgia para poder acceder al certamen, ya que quedó muy lejos de España y Turquía.

Khvicha Kvaratskhelia no jugará el Mundial 2026 con Georgia. (Getty Images)

Así son los cruces del Repechaje Intercontinental

Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.

(CONCACAF) vs. (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a (AFC) en la final. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Así son los cruces del Repechaje UEFA

Semifinal 1 : Italia vs. Irlanda del Norte

: Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2 : Gales vs. Bosnia y Herzegovina

: Gales vs. Bosnia y Herzegovina Semifinal 3 : Ucrania vs. Suecia

: Ucrania vs. Suecia Semifinal 4 : Polonia vs. Albania

: Polonia vs. Albania Semifinal 5 : Turquía vs. Rumania

: Turquía vs. Rumania Semifinal 6 : Eslovaquia vs. Kosovo

: Eslovaquia vs. Kosovo Semifinal 7 : Dinamarca vs. Macedonia del Norte

: Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 14 (hora de Argentina) en el Kennedy Center de Washington D. C. Todo se podrá ver por la pantalla de TyC Sports y FIFA TV.

