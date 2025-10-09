El tuit de Gabriel Anello sobre la muerte de Russo apuntado contra Riquelme que generó una dura respuesta de Ariel Senosiain

El mundo del fútbol llora la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca partió el pasado miércoles por la noche y, en líneas generales, primó el respeto. Todos los equipos del fútbol argentino y la inmensa mayoría de los hinchas enviaron condolencias, pero también hubo espacio para mensajes desafortunados y uno de ellos fue el de Gabriel Anello, periodista que está enfrentado con Juan Román Riquelme.

El desafortunado mensaje de Gabriel Anello en las redes sociales

El periodista que se desempeña en Radio Mitre compartió en sus redes sociales: “Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo”.

La cruda respuesta de Ariel Senosiain

“El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Tal vez en algunos casos eso sea más difícil de entender. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola“, le respondió el periodista de TyC Sports a Anello.

Así comunicó Boca la muerte de Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, compartió el Xeneize en sus redes sociales.

