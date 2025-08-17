Jugó en Boca, estuvo a un paso de River, ganó la Copa Libertadores y ahora sorprende como cantante de salsa: “Tengo varias canciones”

La única vez en la historia que un equipo ecuatoriano ganó la Copa Libertadores fue en 2008. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, que por entonces conducía técnicamente Edgardo Bauza logró la hazaña en el Estadio Maracaná ante Fluminense y Joffre Guerrón tuvo mucho que ver en esa serie. Pudo haber sido estrella en Boca, declaró que iba a ser jugador de River, años más tarde casi lo elimina de una mítica Libertadores, se retiró de la actividad a los 34 años y ahora se desempeña como empresario y cantante de salsa.

El breve paso de Guerrón por Boca

Joffre Guerrón se inició en el fútbol profesional en Aucas y allí tuvo su debut en 2002, pero en 2005 su carrera pudo cambiar para siempre ya que estuvo un año a préstamo en Boca, donde se desempeñó en la Reserva sin llegar a debutar en Primera. De aquel paso, el atacante ecuatoriano dijo en su momento: “Fue una experiencia muy bonita”. Finalmente. la cesión terminó, regresó a Aucas para dar un salto importante en su carrera.

Campeón de la Libertadores

A comienzos de 2006, Joffre Guerrón pasó a Liga de Quito y allí dejó su huella para siempre. En el equipo del Patón Bauza fue determinante y figura fundamental para ganar la Copa Libertadores. En la ida de la final ante Fluminense marcó uno de los goles del 4 a 2 a favor, mientras que en la revancha metió el penal clave en el Maracaná para gritar campeón. Tras coronarse campeón de América, Boca lo quiso, pero finalmente su carrera continuó en Getafe de España.

En el radar de River y cruce años más tarde

Luego de una temporada en Getafe de España, el conjunto madrileño fue tanteado por varios clubes para llevárselo a préstamo y, entre las opciones, estaba River. Inclusive, en aquella época -mediados de 2009- el atacante llegó a declarar que iba a jugar en el Millonario, pero eso no fue así y terminó acordando su arribo a Cruzeiro. Así le había anunciado a Radio Del Plata que se iba a convertir en jugador de River: “Ya puedo decir que soy jugador de River nomás me queda saber el día en que tengo que ir a la presentación”.

Publicidad

Publicidad

Además, agregó: “No es una revancha jugar en River, pero así es el fútbol y tengo la posibilidad de jugar acá y espero que me vaya mejor que en Boca, porque allí, en su momento, no quisieron invertir en mí. No llegué a ser conocido en Boca y si le hago un gol lo gritaría. Yo siempre grito mis goles, sean amistosos o entrenamientos”.

Casi seis años más tarde, Guerrón enfrentó al Millonario por la Copa Libertadores 2015 cuando este jugaba en Tigres, inclusive le marcó un tanto en el 1 a 1 en el Monumental que pudo dejar afuera a los de Gallardo en fase de grupos. Finalmente, los de Núñez se quedaron con el certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Imperdible! La canción inédita de River que hará estallar el Monumental este domingo

Su faceta como cantante de salsa

A mediados de 2019, luego de vestir la camiseta de Barcelona de Guayaquil, Joffre Guerrón dejó la actividad profesional. Desde entonces abrió un restaurante y es empresario en el mundo inmobiliario, pero además pudo darse el gusto de incursionar en el mundo de la música, más precisamente como cantante de salsa y así se lo contó a La Nación de Ecuador: “Tengo amigos que tienen grupos de música, en mis momentos libres me dedico a cantar con ellos, por eso cuando puedo aprovecho para ponerme a cantar, tengo varias canciones que he grabado, pero no hay planes de disco, ni de dedicarme a eso, una vez que deje el fútbol, mi idea es llegar a ser un empresario de bienes raíces en Ecuador”.

ver también Ni Boca ni Lanús: Toto Salvio sorprendió a todos revelando con qué equipo se siente más identificado