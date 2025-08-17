River tiene una oportunidad inmejorable este domingo ante Godoy Cruz, si suma de a tres quedará como líder de la Zona B en soledad mientras que en la tabla anual -la que da el pase a las copas- podría alcanzar a Rosario Central en la cima de la misma, ya que el Canalla igualó ante Deportivo Riestra y acumula 42 unidades, solamente tres más que los de Marcelo Gallardo que tienen un partido menos. El duelo entre el Millonario y el Tomba será en el Estadio Monumental y todo indica que se entornará un nuevo hit.

La barra de River -Los Borrachos del Tablón- no puede ingresar al Estadio Monumental con sus bombos ni sus clásicas banderas ya que la gran mayoría de ellos tienen derecho de admisión, aunque algunas de las segundas y terceras líneas no lo tienen y por eso ingresan a la cancha en los días de partido. Lo llamativo es que cuando el Millonario juega por Copa Argentina o por Copa Libertadores, esa medida no rige y la barra dice presente con todos sus trapos.

El pasado jueves, River jugó en Asunción ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Los Borrachos del Tablón estuvieron presentes en el Estadio de La Huerta. Fueron más de 3500 los fanáticos del Millonario que coparon la tribuna visitante del modesto estadio con capacidad apenas para 14 mil espectadores. En las últimas horas se viralizó un nuevo canto creado por Los Borrachos del Tablón, el video los muestra entonándolo en uno de los micros que los trajo desde la capital paraguaya hacia Buenos Aires. El ritmo de la canción es Motivos de Abel Pintos.

Los Borrachos del Tablón en Santiago del Estero ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina. (Foto: Getty).

¿Cómo es la nueva canción de River?

No me importa donde vos jugás,

porque siempre voy a estar,

yo te sigo acompañando,

la vida vamos a dejar,

Los Borrachos tienen que entrar,

Con los bombos y los trapos.

En las tribunas las banderas,

las que llevó en el corazón,

acá estamos todos juntos Los Borrachos del Tablón.

No me importa donde juegues,

siempre vamos a alentar,

aunque ganes o, aunque pierdas,

nunca vamos a abandonar.

No me importa donde vos jugás,

porque siempre voy a estar,

yo te sigo acompañando,

la vida vamos a dejar,

Los Borrachos tienen que entrar,

con los bombos y los trapos…

